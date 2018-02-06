Издание «Фонтанка» опубликовало инструкцию, в соответствии с которой любой враг страны захвативший в плен российского военного может получить массу чувствительной информации: доходы, семейное положение, обеспечение военного жильём, выполнение специальных задач. Сделала это «Фонтанка» на примере погибшего российского лётчика Романа Филиппова, чей личный номер находился на фотографиях опубликованных его документов, а дату рождения можно было установить по его профилю во «ВКонтакте».
Минобороны выпустило пресс-релиз, где упрекнуло журналистов издания в неэтичности публикации персональных данных погибшего военнослужащего и выразило надежду, что их действиям будет дана правовая оценка (напрашивающееся обвинение: неправомерный доступ к компьютерной информации, ст. 272 УК РФ). «Фонтанка» ответила, что персональные данные Романа Филиппова она не публиковала, а доступ к личному кабинету может получить любой и после первичной регистрации — для этого достаточно, «всего лишь», взломать и почту военнослужащего, привязанную к личному кабинету.
С точки зрения Roem.ru, «Минобороны» действительно стоит усилить защиту при создании личного кабинета военнослужащего: ввести обязательный код подтверждения через оффлайновые способы связи, например. Код можно направлять по месту службы военнослужащего или на его домашний адрес или в ближайший Многофункциональный центр госуслуг.
Дальнейшая защита доступа в аккаунт зависит от того, насколько тяжело взломать почту военнослужащего: на этот случай тоже можно провести отдельный инструктаж, где можно, в частности, советовать использовать двухфакторную авторизацию и сложные пароли. «Фонтанке» же стоит, в случае интереса правоохранительных органов не к персональным данным, а к несанкционированному доступу к данным Романа Филиппова, насушить сухарей своему коллеге, если будет установлено, кто именно залезал в личный кабинет Филиппова. Кроме того, редакции «Фонтанки» в целом следует усвоить каким образом информацию об уязвимостях раскрывают White Hat хакеры, чтобы избежать возможных проблем в будущем.
Добавить 3 комментария
Иногда бывает так, что и личный кабинет плохо защищён, и что журналисты действуют не очень этично когда об этом пишут
Это тот случай.
В основе не «тот случай», а случай характерного воинствующего идиотизма. Этот воинствующий идиотизм характерен вообще при создании подобных «глобальных инф. систем» и в военке и на гражданке. Есть, конечно, оч слабая надежда, что это «хпп». И на эту наживку сейчас таскают разную экзотическую рыбешку профессионалы аквариумных дел. В этом случае — всё простительно, если реально «за пацанов». Ловись рыбка большая и разная.
Это вполне себе нормальная информационная система.
Полезная
С недостатками в безопасности
Которые Фонтанка, с целью сбора трафика на горячем, выложила в паблик не проинформировав разрабов о недостатках заранее, чтобы дать им время на исправление. Как это сделал бы любой White Hat Man