Издание «Фонтанка» опубликовало инструкцию, в соответствии с которой любой враг страны захвативший в плен российского военного может получить массу чувствительной информации: доходы, семейное положение, обеспечение военного жильём, выполнение специальных задач. Сделала это «Фонтанка» на примере погибшего российского лётчика Романа Филиппова, чей личный номер находился на фотографиях опубликованных его документов, а дату рождения можно было установить по его профилю во «ВКонтакте».

Минобороны выпустило пресс-релиз, где упрекнуло журналистов издания в неэтичности публикации персональных данных погибшего военнослужащего и выразило надежду, что их действиям будет дана правовая оценка (напрашивающееся обвинение: неправомерный доступ к компьютерной информации, ст. 272 УК РФ). «Фонтанка» ответила, что персональные данные Романа Филиппова она не публиковала, а доступ к личному кабинету может получить любой и после первичной регистрации — для этого достаточно, «всего лишь», взломать и почту военнослужащего, привязанную к личному кабинету.

С точки зрения Roem.ru, «Минобороны» действительно стоит усилить защиту при создании личного кабинета военнослужащего: ввести обязательный код подтверждения через оффлайновые способы связи, например. Код можно направлять по месту службы военнослужащего или на его домашний адрес или в ближайший Многофункциональный центр госуслуг.

Дальнейшая защита доступа в аккаунт зависит от того, насколько тяжело взломать почту военнослужащего: на этот случай тоже можно провести отдельный инструктаж, где можно, в частности, советовать использовать двухфакторную авторизацию и сложные пароли. «Фонтанке» же стоит, в случае интереса правоохранительных органов не к персональным данным, а к несанкционированному доступу к данным Романа Филиппова, насушить сухарей своему коллеге, если будет установлено, кто именно залезал в личный кабинет Филиппова. Кроме того, редакции «Фонтанки» в целом следует усвоить каким образом информацию об уязвимостях раскрывают White Hat хакеры, чтобы избежать возможных проблем в будущем.