«Одноклассники» выпустили десктопное игровое приложение «ОК Игры» для компьютеров с операционной системой Windows, с его помощью пользователи могут быстро запускать игры из ОК на своем компьютере.

Десктопные игры в Одноклассниках, в том числе Flash, по-прежнему популярны у пользователей, их аудитория насчитывает десятки миллионов пользователей. Однако за последнее время из-за новых ограничений в популярных браузерах выросла доля пользователей, которые не могут запустить игры из-за отсутствия Flash плеера. Судя по первым результатам запуска «ОК Игры», пользователи охотнее ставят десктопное приложение с интеграцией Flash игр, чем сам Flash плеер для браузера, сказал «Роем!» руководитель игровой платформы «Одноклассников» Артур Шакалис.

Компания Adobe запланировала конец жизненного цикла созданной ей технологии Flash на 2020 год. Компания прекратит обновление технологии и распространение Flash Player. Adobe советует игрокам рынка «переходить на другие технологи», в первую очередь HTML5.

Ещё в декабре 2016 года Google объявила, что в очередной версии браузера Chrome в качестве дефолтной технологии (для «Одноклассников» и ещё 9 крупных сайтов было сделано исключение) будет использоваться HTML5, причем проигрывание элементов графики, использующих плагины Adobe, будет блокироваться и запускаться только с разрешения пользователя.