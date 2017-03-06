Казалось бы, успешный маркетплейс, уже занявший свою нишу, невозможно обойти, если у нового стартапа нет синергии с каким-то родительским продуктом. Продавцы хотят туда, где много покупателей, покупатели хотят туда, где много продавцов, в итоге тех и других со старого проекта никак не сдвинуть. Хорошо, что у Юлы и Beepcar синергия есть.

#стартапдня Reserve — попытка создать исключение из этого правила на рынке бронирования столиков в ресторанах. В США в этом сегменте давным-давно царствует Opentable, всем привычный и для всех безальтернативный. В месяц через него проходит 21 миллион бронирований в 40 тысячах ресторанов — т. е. у пользователя есть огромный выбор, а у ресторана в среднем есть 20 бронирований в день (у кого-то, конечно, ближе к нулю, а у кого-то и к сотне, но всё равно число красивое). Дополнительная защита от конкуренции — свой собственный софт управления бронированиями и свободными местами, который Opentable написал для ресторанов. Мало того, что плата за лицензию составляет примерно половину выручки OT, так ещё и смена ПО штука очень неприятная, лишний раз это делать не будешь. Более того, Opentable берет деньги за собственные, сделанные через сайт ресторана, бронирования, если они прошли через его систему резервирования.

Reserve посмотрел на эти оборонительные редуты и зашел со стороны VIP-гостей. В первой версии продукта он сделал для них онлайн оплату счёта по карте (как в современных такси сейчас работает — встаешь и уходишь, не надо ни с кем ни о чем разговаривать, а чаевые, естественно, можно и в приложении указать) и стал брать $5 за бронирование — чтобы чувствовали, что это премиум-сервис, а не сайтик какой-то. Интеграции с софтом opentable у Reserve не было, поэтому он не знал, когда столики свободны и разрешал занимать их в любое время. Если пользователь не угадывал, то через какое-то время ему перезванивали из колл-центра и предлагали альтернативные варианты. Этот баг рекламировался как консьерж-сервис, последний штрих в VIP-пакете.

Такая модель не пошла: люди, конечно, не слишком рациональны, но предложение было уж слишком плохим, в одном и том же сервисе им как преимущество продавали и возможность не разговаривать лишний раз с официантом и необходимость поговорить с девушкой на проводе.

В результате — пивот, от высокого сегмента Reserve перешел к низкому, а от платных бронирований к платному софту. Теперь они почти полностью копируют бизнес-модель Opentable, услуга для пользователя стала бесплатна, а ресторан платит за лицензию на программное обеспечение. Разница же состоит в том, что их цена фиксирована и не зависит от количества бронирований, ну и базовая ставка тоже дешевле, конечно. Те заведения, для кого возникающий выигрыш в стоимости существенен, ставят оба софта (отказаться от потока заказов с Opentable ведь нельзя), но на своем сайте и Facebook странице используют виджет Reserve.

Opentable выровнять условия не может — для него это отказ от существенной доли выручки, в итоге Reserve набирает массу подключенных ресторанов и становится полезнее для пользователя в качестве маркетплейса. Пользу эту стартап пока никак не использует — бронирование же бесплатно, но когда-нибудь в будущем… Меньше чем за год от перехода к новой модели Reserve занял заметные позиции в Нью-Йорке и нескольких других родных городах, убедил инвесторов, что экономика сходится и теперь получил 10 миллионов долларов инвестиций на расширение на всю территорию США.