Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) рассказала министру связи и председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции о рисках реализации «закона Яровой». На долю малых и средних операторов придется треть общих затрат на «пакет Яровой», которые оцениваются в 1 трлн. Около 30% домохозяйств получают эти каналы через малых операторов, которые обслуживают по несколько многоквартирных домов. Если эти операторы оставят рынок, то дома останутся также без общедоступных телеканалов.