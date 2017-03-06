Кабельные операторы предупредили, что «закон Яровой» может помешать распространению федеральных телеканалов


Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) рассказала министру связи и председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции о рисках реализации «закона Яровой». На долю малых и средних операторов придется треть общих затрат на «пакет Яровой», которые оцениваются в 1 трлн. Около 30% домохозяйств получают эти каналы через малых операторов, которые обслуживают по несколько многоквартирных домов. Если эти операторы оставят рынок, то дома останутся также без общедоступных телеканалов.

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