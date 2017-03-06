Вице-президент Uber по продуктам и росту Эд Бейкер, курировавший к компании вопросы кибербезопасности, объявил о своей отставке. СМИ связывают отставку Бейкера со скандалом с программой Greyball, существование которой открыла газета The New York Times. Greyball анализировала историю поездок людей по всему миру, в том числе и в США и на основании этих данных делала выводы о работе человека в госучреждениях — если он, к примеру, регулярно вызывал такси от здания полиции и проч. В этих случаях программа блокировала попытки пользователя сделать заказ, сообщая ему об отсутствии свободных машин.
Свободный секс и кожаные куртки. Как Uber опять оказался в центре скандала
По данным NYT, Uber использовала методы уклонения от внимания властей в том числе в Бостоне, Париже, Лас-Вегасе, Австралии, КНР, Италии и Южной Корее. В Uber признали существование программы, однако заявили, что она используется для защиты водителей от непорядочных клиентов, нарушающих условия использования сервиса и в некоторых случаях против людей, «которые вступают в сговор с официальными лицами для создания ловушек для водителей».
Uber запустил программу Violation of terms of service в 2014 году, помимо борьбы с пассажирами, которые по тем или иным причинам оказались в черном списке, программа также ставила целью защиту водителей от разного рода контрольных закупок, которые использовались властями для давления на компанию. В первую очередь это касалось тех городов, где Uber вступал в конфликт с властями. Естественно, госчиновники обычно шли на различные хитрости чтобы заказывать такси для таинственных покупателей, в ответ компания начала анализировать данные пассажиров.
Эксперты в области права, опрошенные NYT, не дали однозначного ответа, насколько такая практика противоречит американским законам. В частности некоторые комментаторы считают, что она нарушает Computer Fraud and Abuse Act, в частности предполагающий ответственность за намеренные помехи работе различных цифровых сервисов.
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Ух ты, а ведь это первый раскрытый случай помещения людей в воображаемую (кем-то для них) Матрицу, да? Я что-то больше ничего и не припомню, хотя встроенная внутри меня параноя всегда мне говорит, что крупные конторы именно так себя и ведут.
По моему первая официальная попытка корпораций стать над государством. До этого все как стеснялись, все как то из-под полы.
Где ж тут «официальная». Тоже из-под полы. А журналисты приподняли этот «подпол»
В оригинале пишут что в случае поступления заказа от «подозрительного» клиента водителю присылали инструкцию как отказаться от поездки, если бы дело касалось черного списка то зачем танцы с бубном то, т.е. не совсем уже и «подпол» раз в ее работу был посвящен довольно широкий круг водителей.
Для водителя это был просто черный/серый список. Никакой борьбы с государством.
Денис, Вы ж продаете. Наверняка у Вашей компании созревала идея создания списка мозгоклюев, с которыми лучше не работать :)
Я так понял что водитель мог понять клиент это или чиновник, но хз, возможно вы правы.
>идея создания списка мозгоклюев
Это не законно, российские законы прямо запрещают не осуществлять кому либо продажу, вы либо продаете всем жалающим либо нет, такое возможно только среди юр. лиц.
В этом плане не понятно как тот же фейс контроль в клубах работает, точнее понятно что это не законно.