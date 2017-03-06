Вице-президент Uber по продуктам и росту Эд Бейкер, курировавший к компании вопросы кибербезопасности, объявил о своей отставке. СМИ связывают отставку Бейкера со скандалом с программой Greyball, существование которой открыла газета The New York Times. Greyball анализировала историю поездок людей по всему миру, в том числе и в США и на основании этих данных делала выводы о работе человека в госучреждениях — если он, к примеру, регулярно вызывал такси от здания полиции и проч. В этих случаях программа блокировала попытки пользователя сделать заказ, сообщая ему об отсутствии свободных машин.

По данным NYT, Uber использовала методы уклонения от внимания властей в том числе в Бостоне, Париже, Лас-Вегасе, Австралии, КНР, Италии и Южной Корее. В Uber признали существование программы, однако заявили, что она используется для защиты водителей от непорядочных клиентов, нарушающих условия использования сервиса и в некоторых случаях против людей, «которые вступают в сговор с официальными лицами для создания ловушек для водителей».

Uber запустил программу Violation of terms of service в 2014 году, помимо борьбы с пассажирами, которые по тем или иным причинам оказались в черном списке, программа также ставила целью защиту водителей от разного рода контрольных закупок, которые использовались властями для давления на компанию. В первую очередь это касалось тех городов, где Uber вступал в конфликт с властями. Естественно, госчиновники обычно шли на различные хитрости чтобы заказывать такси для таинственных покупателей, в ответ компания начала анализировать данные пассажиров.

Эксперты в области права, опрошенные NYT, не дали однозначного ответа, насколько такая практика противоречит американским законам. В частности некоторые комментаторы считают, что она нарушает Computer Fraud and Abuse Act, в частности предполагающий ответственность за намеренные помехи работе различных цифровых сервисов.