Сотрудница кадровой службы головного офиса МТС разместила в своем аккаунте в Facebook объявление о поиске руководителя направления киберспорта. В сентябре 2016 года МТС стала одним из участников запуска центра киберспорта GamerStadium в ТЦ «Авиапарк» в Москве. МТС обеспечила геймеров скоростным интернетом.

Hey, Looking for Head of e-Sports (CyberSport) department, Moscow, MTS. =^.^= iddqd и все такое

заодно буду признательна за ссылки на группы в фб/вк/форумы, где можно поискать людей Posted by Ксения Капся on Wednesday, March 1, 2017

Комментарий «Роем!»: В пресс-службе оператора отказались от подробных комментариев: