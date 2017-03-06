Сотрудница кадровой службы головного офиса МТС разместила в своем аккаунте в Facebook объявление о поиске руководителя направления киберспорта. В сентябре 2016 года МТС стала одним из участников запуска центра киберспорта GamerStadium в ТЦ «Авиапарк» в Москве. МТС обеспечила геймеров скоростным интернетом.
Hey, Looking for Head of e-Sports (CyberSport) department, Moscow, MTS. =^.^= iddqd и все такое
заодно буду признательна за ссылки на группы в фб/вк/форумы, где можно поискать людей
Posted by Ксения Капся on Wednesday, March 1, 2017
Комментарий «Роем!»: В пресс-службе оператора отказались от подробных комментариев:
Мы изучаем эту отрасль для возможного развития бизнеса в рамках нашего центра инноваций, — уточнил представитель компании.
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Затем, что Усманов что-то в киберспорте купил и сотовые операторы это как-то поддержали (да и вообще у Усманова кроме Мегафона есть еще и Мейл.ру, который на играх неплохо зарабатывает).
МТС тоже хочет, чтоб не пропустить что.
Про то, что Усманов вкинул $100кк в киберспорт, думаю, тут слышали если не все, то многие.
Мейл.ру себе взяли donationalerts — сервис, через который поддерживают стриммеров (например, на твиче). Обороты DA вы можете погуглить, чтобы иметь представление о рынке.
Кроме того, ФК Анжи совсем недавно объявил про создание своей киберспортивной команды.
Вот такой вот вектор. Только я всё равно немного не понимаю, при чём тут МТС (хотя yota уже пару лет как очень хочет организовывать крутые турниры, но не знает как).