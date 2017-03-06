Пользователь PayPal Константин Савченко был фраппирован удобством использования PayPal. По его словам, система не предупреждает об особенностях зачисления переводов. Например, если пользователь не прошёл идентификацию, то все полученные переводы будут конвертироваться в рубли, даже если они зачислены на долларовый счёт.

Мне понадобилось выставить счет зарубежной компании для оплаты иллюстраций Яны — почему бы не попробовать PayPal раз он такой известный. Завел там счета в необходимых валютах, сделал доллары валютой по умолчанию и выставил инвойс. Когда же деньги пришли, они неожиданно сконвертировались в рубли. По конскому, конечно же, курсу. Как выяснилось, все эти открытые счета в разных валютах, ваши лимиты в долларах, валюты по-умолчанию и валюты инвойса никак не влияют на то, что будет с вашими деньгами.

Официальный ответ поддержки PayPal: «Да, у нас многое неочевидно, нужно внимательно читать пользовательское соглашение» — это цитата! Оказывается, нужно было пройти идентификацию. Только после этого поступления в долларах будут попадать на ваш долларовый счет, а иначе они автоматически конверитурются в рубли. И об этом не сказано нигде в интерфейсе — никаких звездочек или призывов. Только надпись, что мой аккаунт заполнен на 100%.

Получение денег на счет в PayPal обошлось мне в 13% от суммы. Тринадцать, Карл! Комиссия за инвойс плюс конский курс конвертации. Это пример бесстыдного обмана клиентов. Это умалчивание существенных условий предоставления услуг. […]

Как заставить PayPal списывать доллары с вашей долларовой банковской карты для оплаты покупок пишут лонгриды на Хабре. Чтобы инвойс показывался платящему на его языке, нужно переводить свой интерфейс на этот язык. Даже регистрация в PayPal не проходит легко — фраза «неправильный номер телефона» означает, что указывать его нужно начиная с восьмерки.