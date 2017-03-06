Пользователь PayPal Константин Савченко был фраппирован удобством использования PayPal. По его словам, система не предупреждает об особенностях зачисления переводов. Например, если пользователь не прошёл идентификацию, то все полученные переводы будут конвертироваться в рубли, даже если они зачислены на долларовый счёт.
Мне понадобилось выставить счет зарубежной компании для оплаты иллюстраций Яны — почему бы не попробовать PayPal раз он такой известный. Завел там счета в необходимых валютах, сделал доллары валютой по умолчанию и выставил инвойс. Когда же деньги пришли, они неожиданно сконвертировались в рубли. По конскому, конечно же, курсу. Как выяснилось, все эти открытые счета в разных валютах, ваши лимиты в долларах, валюты по-умолчанию и валюты инвойса никак не влияют на то, что будет с вашими деньгами.
Официальный ответ поддержки PayPal: «Да, у нас многое неочевидно, нужно внимательно читать пользовательское соглашение» — это цитата! Оказывается, нужно было пройти идентификацию. Только после этого поступления в долларах будут попадать на ваш долларовый счет, а иначе они автоматически конверитурются в рубли. И об этом не сказано нигде в интерфейсе — никаких звездочек или призывов. Только надпись, что мой аккаунт заполнен на 100%.
Получение денег на счет в PayPal обошлось мне в 13% от суммы. Тринадцать, Карл! Комиссия за инвойс плюс конский курс конвертации. Это пример бесстыдного обмана клиентов. Это умалчивание существенных условий предоставления услуг. […]
Как заставить PayPal списывать доллары с вашей долларовой банковской карты для оплаты покупок пишут лонгриды на Хабре. Чтобы инвойс показывался платящему на его языке, нужно переводить свой интерфейс на этот язык. Даже регистрация в PayPal не проходит легко — фраза «неправильный номер телефона» означает, что указывать его нужно начиная с восьмерки.
Не понимаю зачем люди используют PayPal. Знаю только один кейс: когда нужно кого-то обмануть, например, сервис, предназначенный только для штатов. И все, что касается PayPal, строится вокруг обмана.
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В любом случае, есть у вас долларовый счёт в PayPal или нет, при переводе денег или их выводе на р/с или карту, эти ваши баксы будут конвертированы в российские рубли по собственному курсу PayPal. Конвертация требуется по валютному законодательству РФ — резиденты могут использовать только российские рубли для расчётов между собой. Курс… Курс конский, да. Не подлежит сомнению, однако коммерческая фирма имеет право устанавливать свои порядки, в том числе и курсы. С другой стороны, для рублёвых платежей используются низкие комиссии и, если принимать платежи только в рублях, то особых проблем по сравнению с другими платёжными системами и нет.
Я не против конских тарифов и прохождения идентификации для работы с долларами. Проблема в том, что об этом нужно предупреждать до проведения операций, а не творить безумие с моими деньгами.
Понимаю. Но я о другом. Чаще всего, если Вы из РФ, не имеет значения пройдёте вы идентификацию или нет — при выводе средств или при переводе денег другому пользователю из РФ в любом случае попадёте на тот же «конский» курс. Единственная ситуация при котором Вы не попадёте на курс — при переводе денег не резиденту РФ. Но это в том случае, если у Вас не бизнес аккаунт. «Бизнес ту бизнес» переводы запрещены для многих стран (ЕС, РФ как минимум).
Это те «тонкости» на которых навариваются все имеющие к финансовой деятельности компании и которые не очевидны при подписке.
По телефону они говорят что при идентификации можно держать счет в $. Подключить $ карту и платить в $ без конвертации можно по звонку. Но вообще конечно там все странно, что не озвучивается процент занятно. Типичное поведение монополии… Деться некуда. Ну и как оптимально переводить $ за границу людям пока не понял. буду благодарен за советы
У них было время, когда они всем конвертировали, невзирая на идентификацию, а переконвертация проводилась после звонка в техподдержку. Работники которой представлялись русскими именами, но имели забавный акцент