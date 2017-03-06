Юрий Палевич, директор по продукту компании CheckOut и руководитель проекта «Avito Доставка» сообщил, что сервисы перевезли первую покупку «от пользователя к пользователю» (C2C). Доска объявлений Avito одновременно и клиент CheckOut и мажоритарный совладелец этого агрегатора доставки. Изданию Oborot.ru Палевич объяснил, что в 2017 году пользователи Avito смогут продавать товары друг другу с доставкой и онлайн-переводом денежных средств. Ранее Avito просил пользователей остерегаться дистанционной предоплаты друг-другу, так как механизм можно применить для мошенничества. Для сдачи посылок появятся пункты приема отправлений (где продавец очевидно покажет паспорт), затем покупки передадут в пункты выдачи или курьерскую доставку. Цена «эскроу» услуг Avito и перевозок пока неизвестна. Для сравнения CheckOut перевозит посылку из Москвы в Москву приблизительно за 90−200 рублей, в зависимости от нужного метода доставки, из Санкт-Петербурга в Москву — за 120−220 рублей.

Первая С2С Доставка от Avito :) — with Malina Rapava, Надежда Романова, Павел Тарбеев and German Ivkin.

В сегодняшней версии «Avito Доставка» обслуживает продавцов юридических лиц. Магазины могут отгружать покупки в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и принимать платежи с пластиковых карточек покупателей.