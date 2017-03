Основатель Look At Media (LAM) Алексей Аметов анонсировал запуск онлайн-издания с историями о медиа, которые двигают digital-индустрию вперед. Проект будет создаваться силами 4 журналистов и коллективом «Сетки» — эту редакционную систему LAM продаёт желающим с весны 2015 года. Приблизительно тогда же внешним наблюдателям стали известны проблемы внутри LAM: фрилансеры Look At Media пожаловались на задержки оплаты по полгода. Федеральная налоговая служба обратилась в суд с иском о банкротстве ИД Look At Media. В период 2016—2017 LAM отказался от выпуска таких изданий, как «Look At Me», Hopes&Fears, Furfur и продал долю структурам Олега Дерипаски. По состоянию на январь 2017 года требования налоговиков к должнику выросли до 59,6 млн рублей.

Setka у нас тут запустила проект Accent — издание об онлайн-журналистике, веб-дизайне и медиабизнесе. Будем рассказывать о компаниях, онлайн-журналах и блогах, которые двигают digital-индустрию вперед (рубрика «Вдохновение»), и делиться полезными советами, которые помогут вам создавать запоминающийся контент и привлекать новых читателей (рубрика «Практика»). Пишите про что вам интересно прочитать и на какие редакции посмотреть.

В декабре 2015 года компания «ЛЭМ Раша» (операционная компания холдинга Look At Media, в который входят издания The Village, Furfur, Look At Me и Wonderzine) подала иск о собственном банкротстве. В начале 2016 года Look at media закрыл издание «Look At Me» и привлёк средства от структур Олега Дерипаски. Долю в LAM Publishing (а также лицензии на бренды Furfur, The Village, Wonderzine и Look at media) получила Forward Media Group, принадлежащая предпринимателю, в этот момент LaM приостановил выпуск издания Hopes&Fears. Василий Эсманов объяснил, что «проект не заморожен и уж тем более не закрыт. Наша работа перешла в другую стадию и мы готовим перезапуск». Осенью сооснователь Look At Media Эсманов ушёл из проекта, а перезапуска Hopes&Fears не было. В начале 2017 Look at Media заморозил Furfur и сократил The Village. В январе 2017 года инспекция российской федеральной налоговой службы в рамках дела о банкротстве операционной компании холдинга Look At Media ООО «Лэм раша» заявила требования к должнику на 59,6 млн рублей.