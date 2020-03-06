Би-би-си сообщает о том, что северный суд штата Калифорния получил конкретные претензии от налоговой службы США к российскому бизнесмену: по её мнению Олег Тиньков при выходе из гражданства США не учёл банк, которым он опосредованно владел уже в мае 2013-го года. Из американского гражданства Олег вышел в октябре 2019-го.

Обвинение в предумышленном уклонении от налогов существенно отличается по степени тяжести от «ошибочного» предоставления информации о налоговой базе.

Например, актёр Уэсли Снайпс отсидел в тюрьме три года за уклонение от налогов, в то время как Николасу Кейджу понадобилось лишь компенсировать невыплаченное.

Олегу Тинькову же, помимо уплаты желаемых IRS денег, может грозить заключение до 6 лет.