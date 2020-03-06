Би-би-си сообщает о том, что северный суд штата Калифорния получил конкретные претензии от налоговой службы США к российскому бизнесмену: по её мнению Олег Тиньков при выходе из гражданства США не учёл банк, которым он опосредованно владел уже в мае 2013-го года. Из американского гражданства Олег вышел в октябре 2019-го.
Обвинение в предумышленном уклонении от налогов существенно отличается по степени тяжести от «ошибочного» предоставления информации о налоговой базе.
Например, актёр Уэсли Снайпс отсидел в тюрьме три года за уклонение от налогов, в то время как Николасу Кейджу понадобилось лишь компенсировать невыплаченное.
Олегу Тинькову же, помимо уплаты желаемых IRS денег, может грозить заключение до 6 лет.
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C учётом того, какие сроки ломятся Олегу Юрьевичу, защита будет действовать, скорее всего, таким образом:
— Пытаться отбиться от экстрадиции
— Под ковром надо будет решить, всё же, потом, вопрос с IRS. Едва ли Тиньков хочет потом всю жизнь отдыхать курортами Краснодарского края. Но если отбиваться от IRS пока Тиньков в безопасности — это может оказаться существенно дешевле.
— Если не получится отбиться от экстрадиции (а одно это может продолжаться годами), то убедить суд, что злонамеренного уклонения от налогов не было, была ошибка предоставления отчётности. Это уберёт угрозу большого тюремного срока (или вообще отменит её)
— Если и от уклонения не получится откосить, то сделка со следствием. Года через два-три выйдет.
Это тот случай, когда на хитрую жопу всегда найдется *** с резьбой.
Использовал гражданство США для проведения более успешного IPO, но платить за это не захотел…
Не удивлюсь, если попытается политикой прикрыться, дескать это новый вид санкций на человека из кремлевского списка.