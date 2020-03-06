ГК «Мастерхост» рассказала клиентам, что договорилась с руководством дата-центра, получила доступ к оборудованию, устраняет неполадки, выплатит компенсации пострадавшим. Судя по упоминанию «огромного количества запросов бэкапов», клиентскую базу российских хостингов ждёт определённое перераспределение по провайдерам услуг.

Путём сложнейших многодневных переговоров мы нашли компромисс со второй стороной, нашим специалистам полностью открыт доступ в дата-центр, что не только означает полное восстановление работы сервисов, но и предотвращает возможные сбои в будущем.

Следующее судебное заседание по иску «Мастерхоста» к «Информационному центру» состоится 18 марта. Пострадавшим владельцам сайтов обещаны компенсации, определяемые в индивидуальном порядке. 5 марта появились новости о закрытии «Мастерхоста», компания опровергла эту информацию.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов 5 марта предложил законодательно защитить клиентов хостингов от конфликтов компаний, предоставляющих им услуги. Владельцы сайтов пострадали от того, что суд не обеспечил хостеру доступ к оборудованию, что неправильно. Конкретных мер Титов пока не озвучил.

Иначе говоря, суд санкционировал те перебои с сайтами, которые были и продолжаются до сих пор. В определении суда говорится, что истец не представил доказательств «вероятности причинения значительного ущерба». Не буду сейчас вдаваться в подробности: то ли истец не позаботился объяснить суду, чем обернется остановка работы оборудования для клиентов, совершенно непричастных к конфликту, то ли суд «не сообразил», в чем заключается суть работы крупного провайдера. Несмотря на формальную правоту дата-центра, разрешать ситуацию нужно срочно, пусть и в ручном режиме

Сбои у одного из крупнейших хостинг-провайдеров России начались ещё 17 февраля. Аварии повторились 22 февраля и 2 марта.