По итогам 2016 г. совокупная выручка портфельных компаний «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в восемь раз и превысила 1 млрд руб. Председатель совета директоров и инвестиционного комитета корпоративного венчурного фонда «Ростелеком» Алексей Басов рассказал ComNews, что около 60% (~ 600 миллионов рублей) портфельным компаниям принесли продажи сервисов и оборудования структурам «Ростелекома». «Остальные 40% — выручка от сторонних независимых клиентов, в том числе международных».

Выручка за 2016 = 8x = 1000 млн. Выручка 2015 = 1x = 125 млн. 600 млн выручки 2016 обеспечили покупки « Ростелекома» у компаний собственного фонда. 1000−600=400 млн стороняя выручка. Без учёта 600 млн , рост выручки составил 3,2 раз за год.

Финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин предположил, что причиной роста стал эффект низкой базы. Как бы то ни было, добавил Тимур Нигматуллин, показатели фонда выглядят неплохо: «Удалось освоить чуть более половины суммы, изначально размещенной на счетах фонда — 1,5 млрд руб. Среди проинвестированных проектов есть очень перспективные компании».

Алексей Басов сообщил ComNews, что в «Ростелекоме» увидели первые подтверждения гипотезы о возможности выстраивания реального и эффективного сотрудничества между инновационными стартапами и крупной госкомпанией.

Впервые «Ростелеком» рассказал о фонде в 2013 году, затем ещё раз в 2014, формально структура заработала в 2015, тогда в апреле президент компании Сергей Калугин заявил, что «Ростелеком» нашёл первые 7 компаний для инвестирования. 1 марта 2016 года пресса узнала, что фонд сделал первую инвестицию. По состоянию на апрель 2017 года фонд сделал 6 инвестиционных сделок в 7 компаний. ComNews перечисляет, «КоммИТ Кэпитал» владеет долями в капиталах таких компаний, как «Рэйдикс» (30% доли капитала), Brain4Net (около 20%). Также у фонда есть доли в группе «РДП.РУ» (включает компании «РДП.РУ» и «РДП Инновации», доля фонда в уставном капитале каждой из компаний составляет 15%), ООО «Пангео ИскраТел» (около 20%), ООО «Транспортные Информационные Технологии» (25,1%) и ООО «Булат» (37,5%).