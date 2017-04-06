Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск Сбербанка о признании недействительным договора уступки долга, заключенного Дмитрием Костыгиным и Олегом Морозовым. Об этом сообщили «Ведомости».

В феврале 2015 года компания получила от Дмитрия Костыгина кредит в 250 миллионов рублей на год. Весной 2016 года Костыгин переуступил долг «Юлмарта» предпринимателю Олегу Морозову, который раньше добивался банкротства компании. Затем тот обратился с иском к «Юлмарту». В июне он выиграл его, после чего обратился в Арбитражный суд с иском о банкротстве НАО «Юлмарт». До решения Смольнинского суда вопрос о банкротстве был приостановлен.

Попытка Морозова добиться банкротства компании — не единственная. В декабре 2016 «Сбербанк» потребовал от трех дочек «Юлмарта» досрочно погасить обязательства на сумму в 1 миллиард долларов. Перед этим по поручению Костыгина признать банкротом «Юлмарт» добивалась и компания «Балтийская электронная площадка», которой он также переуступал долг на 550 миллионов рублей. Кроме того, в это время пытался обанкротить головную компанию холдинга Ulmart Holdings инвестиционный фонд Templeton Asset Management.

В ноябре 2016 года источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что признание компании банкротом выгодно обеим сторонам конфликта, который начался между акционерами в том году. Банкротство помогло бы быстро передать контроль над компанией в одни руки — Костыгину.