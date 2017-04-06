Корпоративный конфликт в крупнейшем российском купонном ресурсе Biglion закончился переходом компании под контроль ее сооснователя Владимира Виноградова, инвесткомпании ru-Net Леонида Богуславского и американской Tiger Global. в 2015 году Владимир Виноградов при поддержке инвесткомпаний ru-Net и Tiger Global предложил закрыть часть направлений сервиса. С этим не согласился другой сооснователь Олег Савцов, вместе с женой контролировавший 33,4% Biglion.

По версии Богуславского и Виноградова, Савцов и его жена параллельно развивали конкурирующие с Biglion проекты: интернет-магазин Costmart и купонный сервис Kupanda. Савцов это факт отрицал. Осенью 2016 года оба этих проекта закрылись.

Сейчас, по информации газеты «Коммерсантъ», Савцов вышел из числа акционеров Biglion. Теперь Biglion планируется объединить с другим купонным сервисом — Frendi. В июле 2016 года Groupon провел ребрендинг российской «дочки», изменив ее название на Frendi. Тогда же было принято решение о продаже этого актива ru-Net. Теперь управлять двумя брендами будет одна структура, но у ресурсов будет разное позиционирование. За Biglion останется массовый рынок и скидки не менее 50%, а Frendi будет в более дорогом сегменте со скидками меньшего размера — 20% или 30%.