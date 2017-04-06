Международный блокчейн-консорциум R3, к которому уже присоединилось более 80 иностранных банков и госорганов, в настоящее время не готов принимать российские банки. В сообщество хотел вступить «Сбербанк», но его заявку отклонят из-за санкций (с 2014 года банк — под санкциями США). Сейчас в R3 находится только один участник из России — группа Qiwi, вступившая как платежная система.
Из лучших предсказаний произошедшего:
R3 строят открытую и распределенную межбанковскую систему без единого центра, принадлежащую равноправно всем ее участникам. Обратная сторона вопроса правда состоит в том, что от такой системы ни по каким санкциям участника будет не отключить.
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