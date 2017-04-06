Стриминговый сервис Spotify подписал новый договор с крупнейшим правообладателем в музыкальной сфере Universal Music. По условиям соглашения, Spotify получит доступ к максимально широкому объему музыкального контента, но обязуется размещать новые релизы на две-пять недель исключительно в платной премиум-версии Spotify. Переговоры между двумя компаниями шли почти два года и из результат по мнению экспертов являлся одним из ключевых условий для проведения IPO Spotify.

В 2009 году TechCrunch со ссылкой на анонимный источник писал, что Universal Music является акционером Spotify вместе с другими рекорд-лейблами Sony BMG, Warner Music и EMI. Эта информация не была подтверждена, или опровергнута.

Universal Music как и другие крупные правообладатели в музыкальной индустрии долгое время относились к стриминговым сервисам как рынку второстепенной важности, предоставляя им ограниченный доступ к контенту, либо выпуская новые альбомы сначала на сервисах платной загрузки и физических носителях, а через какое-то время на стриминг-сервисах. В последнее время стало очевидно, что стриминг стал основным рынком для музыкальной индустрии США.

Одним из доказательств этого стал тот факт, что новый альбом Канье Уэста впервые в истории музыкальной индустрии получил «платиновый» статус по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний только за счет стриминга. Для получения этого статуса необходимо доказать продажи 2 млн копий альбома, альбом Уэста был прослушан на стриминовых сервисах более 3 млрд раз.

По данным исследовательской компании Nielsen, стриминг в 2016 году впервые принес больше половины доходов американской звукозаписывающей индустрии.

Совокупные доходы от стриминга по платной и рекламной модели составили $3,93 млрд, выручка от продаж физических носителей — $1,67 млрд, от загрузок — $1,84 млрд.