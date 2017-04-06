Диджитал-специалист Дмитрий Соловьёв, соавтор проекта «Цифровой словарь», провел исследование о значении эмоциональных реакций в Facebook.

Январское исследование, как люди используют эмоциональные лайки в Facebook. Презентация — по ссылке, ниже — выводы.

1. Самые часто используемые эмоции — «Хаха» и «Супер». Сочувствие и удивление используется реже всего.

2. Существует гендерные различия в использовании эмоций. Так мужчины чаще не скрывают своего возмущения в обществе, в то время как женщины чаще смеются и сочувствуют, что частично повторяет поведение представителей полов в обществе.

3. Использование эмоций:

— Позитивная эмоция «Хаха» используются не только в прямом значении, но и изредка в форме сарказма или несогласия.

— Эмоция «Супер» пользователи предпочитают трактовать как «любовь». Это самая позитивная и личная эмоция. Выражает искренние чувства и личные симпатии к автору поста.

— «Возмутительно» пользователи трактую как «злость». Используется для осуждения возмутительных новостей и солидарности с автором. Иногда в шутку и ради привлечения внимания.

— «Ух ты!» — реакция на неожиданный контент, выделение события как экстраординарного.

— «Сочувствую» пользователи трактую как «грусть», «печаль». Используется для реакции на более или менее серьезные новости или солидаризация с автором. Часть декларативно отрицает использование для реакции на личные или трагические события, но большинство используют как для реакции на общественные новости, так и для личных происшествий.

4. Выделяются несколько типов пользователей в зависимости от стратегии выражения эмоций через смайлы.

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ТЕКСТ

Существуют пользователи ориентированные на текст, предпочитающие выражать свое отношение в комментариях. Среди них выделяется группа приверженцев текстовым смайлам.

Подобная позиция — способ заработка статуса в ситуации доминирования новых визуальных инструментов выражения эмоций. Текстовые смайлы относят к высокой текстовой культуре (логоцентричная, наследие жж), а стикеры и смайлы — как низкая визуальная (для молодежи и обывателей, которые ничего не понимает ни в общении, ни в интернете).

ПРИВЕРЖЕНЦЫ КЛАССИЧЕСКОГО ЛАЙКА

Часть пользователей используют только классические смайлы, объясняя это подозрением к неискренности и фальши мультипликационных смайлов или нежеланием сообщать информацию о своих эмоциях.

С появлением стикеров и эмоциональных смайлов, в коммуникационной среде стала выстраиваться иерархия использования инструментов. Обычный лайк стал наделяться значением традиционного инструмента коммуникации (классика, простой, без наворотов). Для части пользователей приверженность ему — это инструмент заработка статуса в иерархии высокой логоцентричной и низкой визуально-ориентированной культуры. Не исключено, что часть этих людей отвергало использование лайка на раннем этапе его появления.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЛАЙКОВ

Одноэмоциональные — затрагивают только какой-то один спектр эмоций

— Борцы с рутиной (восторженные) используют чаще всего один смайл — «ух ты!» Или «возмутительно» как часть личной стратегии по разрушению рутины в ленте и привлечения внимания к себе. Специально выделяют события как экстраординарные, стремятся к эмоциональности.

— Позитивные избегают проявления негативных эмоций. Используют лайк, «хаха» или «супер».

— На исследовании не встретились пользователи, которые предпочитали бы проявлять только негативные эмоции в их прямом значении.

Многоэмоциональные

— Двухсигнальные используют два знака — классический лайк (универсальный символ, замещающий «ух ты!», «Хаха», «супер») и какую-то эмоцию (напр. «Сочувствую» или «возмутительно»), когда лайк не уместен.

— Цифровые эмпаты используют широкий спектр эмоций релевантных ситуации.