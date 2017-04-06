Объем российского рынка видеорекламы по итогам 2017 года достигнет 7,8 млрд. рублей, прогнозирует руководитель службы рекламных продуктов IMHO Николай Киселев. По подсчетам компании, видеореклама в российском интернете за 2016 год выросла на 19% до 6,6 млрд. рублей. В 2015 объем рынка видеорекламы составил 5,6 млрд. рублей.

Видеореклама по-прежнему остается самым быстрорастущим сегментом в Интернете, опережая баннеры и другие рекламные форматы.

Одним из трендов 2017 года года является качество видеоинвентаря. Мы выделяем 3 основных показателя качества: репутационная безопасность, качество контакта пользователя с рекламным сообщением и процент фрода. Размещение в профессиональном лицензионном контенте, например, в онлайн-кинотеатрах, стоит дороже, чем размещение в пользовательском контенте или тем более на пиратских сайтах. Но если к дешевой цене применить показатель вьюабилити и фрода, то цена видимого показа на реально существующего пользователя выйдет дороже, чем покупка премиального трафика, при этом нет никаких репутационных рисков связанных с окружением плеера и контентом, — сказала Любовь Ячкова, руководитель отдела видеорекламы IMHO.

Как отмечают в IMHO, доля видеорекламы от ТВ-бюджетов в 2017 году может составить — 4,7%. В 2016 году доля бюджетов составила 4,4%. Всего на рекламу в интернете рекламодатели потратили в прошлом году 136 млрд руб. Это на 21% больше, чем в 2015. Доля интернет-рекламы на рекламном рынке составила 38% в прошлом году, подсчитали в АКАР.

Больше всего на видеорекламу в интернете в 2016 году тратились компании из сегмента FMCG. Их доля составила 53% от всех бюджетов в digital. Доля рекламодателей категории фарма составила 18%, авто — 8%.Высокий рост показал сегмент фарма. По прогнозам компании, в 2017 году сегмент онлайн-видео будет расти за счет увеличения маркетинговых бюджетов рекламодателей и перераспределения средств с других медиа и форматов.