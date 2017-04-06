Rambler&Co и «Корпорация МСП» запустили платформу «Поток», которая обеспечит предпринимателям присутствие в интернете на первых этапах ведения бизнеса. В «Поток» попал конструктор сайтов, статистика, инструменты e-commerce. У популярных в Рунете компаний есть альтернативные платформы, частично схожие с «Потоком». Mail.Ru Group поддерживает платформу «Mail.Ru для бизнеса». Ещё один вариант — Wix, конструктор сайтов, основной функционал которого доступен бесплатно. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) создано летом 2015 года по Указу президента Путина № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства». МСП принадлежит Федеральному агентству по управлению госимуществом и «Внешэкономбанку». Сейчас Rambler&Co и «Корпорация МСП» проводят бета-тестирование «Потока». Стороны не раскрыли стоимость услуг Rambler&Co оказанных «Корпорации МСП».

В основе «Потока» лежат технологии и аудиторные данные группы компаний Rambler&Co. Среди них: статистика из «Рамблер/топ-100»; обезличенные данные о пользователях из Rambler DMP; рекламная система, с подключением к RTB-аукционам Rambler DSP; и платформа для электронной торговли Ichiba. Новый сервис доступен только для тех, кто зарегистрирован в экосистеме бизнес-навигатора МСП.

Заместитель гендиректора Rambler&Co Максим Тадевосян объяснил, что для использования платформы «Поток» не нужны специальные знания: