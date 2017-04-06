Топ-менеджер банка ВТБ Сергей Анохин назначен старшим вице-президентом «Ростелекома». Анохин сменил на посту Марию Флорентьеву — она покинула управленческую команду оператора связи. Ранее «Ростелеком» поменял президента. В марте 2017, вместо Сергея Калугина, руководителем стал Михаил Осеевский, экс-заместитель президента — председателя правления банка ВТБ. Если новых руководителей связывает карьера в ВТБ, Флорентьеву с Калугиным связывает WebMediaGroup, где они были сооснователями. В свою очередь «Ростелеком», структуры ВТБ и другие собственники совместно владеют сотовым оператором Tele2. Во времена работы команды Калугина, летом 2016 источники различных СМИ утверждали, что до конца года «Ростелеком» консолидирует 100% уставного капитала компании «Tele2 Россия» (выкупит доли группы ВТБ, структур Ковальчука и Мордашова), но этого не произошло, Калугин ушел и стал чиновником Минкомсвязи. Сейчас аналитики допустили продолжение изменений в команде «Ростелекома» и коррекцию его деятельности. Кроме взаимоотношений с Tele2 может быть пересмотрена работа венчурного фонда. Накануне председатель совета директоров и инвестиционного комитета фонда Алексей Басов рассказал, что в портфель фонда попало 7 компаний. Интересно, что в 2015 президент Сергей Калугин заявил, что «Ростелеком» подобрал для инвестирования именно 7 проектов. Сравнительно недавно прошли инвестиционные сделки — первая в марте 2016. Таким образом, инвестиционный план Калугина выполнен, а у нового руководства есть и свои кадры и, возможно, планы.

Предприниматель Сергей Калугин возглавил «Ростелеком» в марте 2013 года. В октябре того же года выставил на продажу свою долю WebMediaGroup (Zoomby.ru, Dostavka.ru и другие проекты). Флорентьева назначена вице-президентом «Ростелекома» в июне того же года, позднее стала старшим вице-президентом оператора.

Финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин объяснил ComNews: «Не исключаю, что в ближайшее время произойдет ряд переназначений в топ-менеджменте "Ростелекома". Также могут быть изменены взаимоотношения между отдельными подразделениями». Возможно, что новички тоже будут связанны с ВТБ и Осеевским: «Согласно сложившейся практике, назначенный президент по мере ознакомления с бизнес-процессами в компании формирует новую команду, которая в ряде случаев может включать в себя сотрудников с предыдущего места работы», — напомнил Нигматуллин.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко предположил обратить внимание на венчурный фонд: «Интеграция Tele2, насколько я знаю, прямо сейчас не стоит на повестке дня, но у компании много других проектов, в том числе управление венчурным фондом, что требует практических знаний по управлению инвестиционными проектами».