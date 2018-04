Телеграмм канал Сайберсекьюрити и Ко. обнаружил среди пострадавших от уязвимости интернет-провайдера «Теорема Телеком» и хостинг-провайдера RuWeb. Они не успели воспользоваться рекомендациями Cisco. Читатели Roem.ru сообщают о проблемах у хостеров Rusonyx и 1Gb.

Для блокирования уязвимости достаточно отключить vstack (команда «no vstack»). В качестве обходного пути защиты можно установить ACL для ограничения доступа к порту 4786: