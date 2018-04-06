Компания Cisco предупредила об устранении критической уязвимости (CVE-2018−0171) в коммутаторах с поддержкой технологии SMI (Smart Install), которая позволяет удалённо получить полный контроль над устройством без прохождения аутентификации, сообщил Opennet.ru.

Телеграмм канал Сайберсекьюрити и Ко. обнаружил среди пострадавших от уязвимости интернет-провайдера «Теорема Телеком» и хостинг-провайдера RuWeb. Они не успели воспользоваться рекомендациями Cisco. Читатели Roem.ru сообщают о проблемах у хостеров Rusonyx и 1Gb.

Для блокирования уязвимости достаточно отключить vstack (команда «no vstack»). В качестве обходного пути защиты можно установить ACL для ограничения доступа к порту 4786: ip access-list extended SMI_HARDENING_LIST

permit tcp host 10.10.10.1 host 10.10.10.200 eq 4786

deny tcp any any eq 4786

permit ip any any

Издание TJ обратило внимание на проблемы у провайдеров в Королёве и Железногорске, абонентов московского оператора «Скайнет», провайдера Imaqlic, сайтов «Фонтанки» и 47news, хостера московского театра «Современник».

Сейчас боты злоумышленников сканируют интернет в поисках уязвимых устройств c Cisco IOS. В одном из дальнейших сценариев они стирают с коммутаторов конфигурационные файлы. После чего у клиентов обрывается связь или пропадают из онлайна сайты.

На сайте Cisco доступен патч от уязвимости: