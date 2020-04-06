Mail.ru Group в очередной раз перевыпустила свой мессенджер ICQ. В продукте под названием ICQ New обещан искусственный интеллект, который превращает в текст голосовые сообщения и подсказывает ответы с помощью функции Smart Reply. Впрочем, расшифровка аудиосообщений появилась в ICQ ещё в 2016 году.
Актуальной для коронакризиса функцией должны стать групповые видеоконференции, поддерживающие подключение до 30 пользователей. В текстовый групповой чат «влезает» до 25 000 участников, доступен поиск по публичным чатам.
В новой ICQ доступны привычные пользователям Telegram каналы и привычные пользователям сообщений ВКонтакте стикеры, которые автоматически предлагаются для замены стандартных сообщений.
Месяц назад, в начале марта, стало известно о тестировании ВКонтакте расшифровки голосовых сообщений для мессенджера. В основных версиях эта функция пока не появилась. ВКонтакте работает над искусственным интеллектом в рамках лаборатории VK Lab совместно с МФТИ. У Mail.ru есть MRG Tech Lab.
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Не пойму, занафига МРГ тащит 3 разных месенджера?
Слить остатки icq, там там и вк не судьба?
А нафига? Привычку, пользовательский опыт только разрушать. У меня, например, достаточно разные знакомые в мессенджере Одноклассников и в других мессенджерах. ICQ не запускал лет 10, но и в нем был специфический именно для ICQ круг собеседников (впрочем, эти все переехали к конкурентам).
Не думаю, что холдинг чего-нибудь там «тащит». В Mail оптимизирована разработка разных мессенджеров. Снаружи-то мы видим разными, но платформа — одна. В результате можно привлекать внимание к своим продуктам (по сути 1 мета-продукту) не 1 раз в квартал, а 3 раза в квартал.