Mail.ru Group в очередной раз перевыпустила свой мессенджер ICQ. В продукте под названием ICQ New обещан искусственный интеллект, который превращает в текст голосовые сообщения и подсказывает ответы с помощью функции Smart Reply. Впрочем, расшифровка аудиосообщений появилась в ICQ ещё в 2016 году.

Актуальной для коронакризиса функцией должны стать групповые видеоконференции, поддерживающие подключение до 30 пользователей. В текстовый групповой чат «влезает» до 25 000 участников, доступен поиск по публичным чатам.

В новой ICQ доступны привычные пользователям Telegram каналы и привычные пользователям сообщений ВКонтакте стикеры, которые автоматически предлагаются для замены стандартных сообщений.

Месяц назад, в начале марта, стало известно о тестировании ВКонтакте расшифровки голосовых сообщений для мессенджера. В основных версиях эта функция пока не появилась. ВКонтакте работает над искусственным интеллектом в рамках лаборатории VK Lab совместно с МФТИ. У Mail.ru есть MRG Tech Lab.