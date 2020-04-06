Московский департамент транспорта рассказал о снижении загрузки у традиционных и в новых способах передвижения по городу в пещриод «самоизоляции». Дороги в Москве сегодня были свободнее на 80% чем ещё 3 недели назад. По состоянию на 10:00 6 апреля, в сравнении сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

на 80% меньше пассажиров в столичном метро;

на 79% у наземного городского пассажирского транспорта;

на 66% в пригородных электричках;

на 57% в такси;

на 52% меньше передвигается личный транспорт москвичей;

Наконец, новомодный каршеринг, до пандемии Covid-19 регулярно рапортовавший о бурном росте (в 5 раз год к году), драматически сжался. Этих поездок стало меньше на 65%.

Ещё в конце марта, на фоне сокращающегося спроса, каршеринги установили цены близкие к себестоимости «владения» (лизинга) автомобиля. В премиальном сегменте — и ниже её. Удешевление не оказало принципиального влияния на спрос. Автопарк стоит в городе «мёртвым грузом» и ежедневно расходует средства каршеринговых компаний.

Каршеринг BelkaCar 6 апреля объявил, что они готовы самостоятельно найти водителей и отправить машины «Белки» развозить заказы: ресторанам, кафе и магазинам. Подключение к доставке нужного числа машин займёт один день.

Днём ранее, в воскресенье, один из редакторов Roem встретил курьера Ozon на машине конкурирующего Яндекс.Драйва. Речь идёт о собственной инициативе доставщика. Централизованного предложения «машина + водитель» у «Драйва» нет. Яндекс организовал доставку силами соседнего Яндекс.Такси, а его каршеринговый флот остался пока недозагружен.