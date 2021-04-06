ФНС готовит к принятию поправки в налоговый кодекс, которые формулируют право сообщать о криптовалютных активах и операциях с ними так, что оно превращается в обязанность. В «Коммерсанте» прочитали письмо налоговой службы, которое получило АНО «Цифровая экономика». В нём ведомство даёт разъяснения и отвечает на вопросы по поправкам в налоговый кодекс, касающимся цифровых валют.

Один из вопросов касался именно обязательного декларирования цифровых активов и штрафов для налогоплательщиков, «не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от данных операций». Эта норма была прописана в принятой в первом чтении версии закона. Первую версию раскритиковали отраслевые эксперты, она «получила отрицательное заключение президентского совета по кодификации, а также целый ряд замечаний правового управления Госдумы, комитета по бюджету, комитета по законодательству», напоминает «Коммерсант».

Надежды на изменение поправок ко второму чтению не оправдались, позиция налоговиков касательно налогообложения криптовалют остаётся жёсткой.

ФНС фактически подменяет установленное законом о ЦФА право «проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней» правом «сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках», указывает преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов. Такое право равносильно обязанности, и последствия ее неисполнения — штраф, считает он. По словам члена Ассоциации юристов России Михаила Успенского, такой подход открывает путь к введению уголовной ответственности за нераскрытие, на чем ранее настаивал Минфин. По мнению Дмитрия Кириллова, такой подход прямо противоречит закону о ЦФА. «Очевидно, что под основным ударом окажутся обычные граждане, которые решат поэкспериментировать с криптой, в то время как профессиональные злоумышленники с легкостью обойдут все ограничения, используя технические средства анонимизации», — указывает господин Успенский.

Отраслевики не сошлись с налоговиками и в вопросе определения рыночной стоимости цифровых активов. В ФНС считают, что они с этим справятся самостоятельно и без сверхусилий, Успенский говорит, что «это один из самых одиозных и неоднозначных вопросов, над которым не первый год бьются налоговики многих стран».