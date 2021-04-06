В ближайшее время голосовой ассистент «Маруся» появится в разделе «Сервисы» мобильного приложения ВКонтакте. Её код уже нашли в обновлении приложения под Android.

Её можно будет попросить отправить сообщение или позвонить другу в социальной сети, включить музыку, найти подкаст, а также рассказать свежие новости. Всего у Маруси более 100 различных навыков для пользователей. Со временем набор навыков голосового помощника будет расширяться.

На 5 апреля 2021 года приложение «Яндекс с Алисой» занимает второе место в топе приложений под iOS.