Как и в 2011-м году, когда Винокуров начал «Дождь», бизнесмен решил вложиться во фрондирующие медиа.

Господин Винокуров уточнил «Ъ», что сделка с Полиной Юмашевой состоялась в начале февраля: «У ООО "Креатив медиа" теперь новый участник. Это я». Сумму сделки Александр Винокуров не раскрыл. Он уточнил, что ООО «Креатив медиа» производит контент для The Village, Wonderzine, Spletnik.ru и продает в них рекламу. В ноябре 2020 года господин Винокуров уже занял должность гендиректора «Креатив медиа», но подчеркивал, что не выступает инвестором.