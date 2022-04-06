В закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который будет обсуждаться властями Евросоюза в апреле, вероятно будет включена норма об обязательном отчислении до 0,1% от выручки компании на нужды по контролю и исполнению самого DSA. Заодно регуляторы рассчитывают, что эта мера поможет подержать экономический рост европейской экономики, оказавшейся в неблагоприятной ситуации после пандемии.

Предполагается, что норма будет распространяться на крупные интернет-платформы с 45 млн и более пользователей, а также на телеком-провайдеров. Возможный объем платежа может составить 20-30 млн евро в год. Также крупные некоммерческие проекты с большим числом посетителей могут быть избавлены от необходимости платежа, но пока неясно, попадут ли под это исключение Wikipedia и аналогичные ей проекты.