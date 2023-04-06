По данным исследовательской компании PitchBook и Национальной ассоциации венчурного капитала, американские стартапы привлекли $37 млрд от венчурных капиталистов в первом квартале этого года, что является самым низким показателем за 13 кварталов подряд. Инвесторы сократили как размер, так и количество выписываемых ими чеков. В первом квартале было заключено самое низкое количество сделок - менее 3000 – это худший показатель за пять лет.

Технологическая отрасль испытывала трудности в условиях растущих процентных ставок и продолжающегося экономического спада, отмеченного падением цен и тысячами увольнений. Финансирование технологических компаний замедлилось в то же время, когда инвесторам стало труднее зарабатывать деньги, поддерживая стартапы. Согласно данным PitchBook, совокупная стоимость выходов, включающая первичное размещение акций и продажи другим компаниям, снизилась до $71,4 млрд в 2022 году, что стало первым случаем падения ниже 100 миллиардов долларов за шесть лет.

В течение следующего года некоторые стартапы могут испытывать трудности или даже закрыться, если экономический спад затянется. Андреа Ламари, генеральный партнер Manhattan Venture Partners, сказала, что отрасль внимательно следит за развитием экономики в целом и ее влиянием на технологии. «Почти десять лет не было такого уровня неопределенности в отношении того, как макросреда повлияет на стартапы», - сказала она.