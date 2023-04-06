"База" нашла в соцсетях сообщения о том, что модерация ВКонтакте отвергает объявления об учёбе, работе или проживании за границей. Источник издания подтвердил, что в холдинге VK действительно ввели запрет на такую рекламу.

Под запрет подпало продвижение услуг, даже косвенно связанных с переездом, оформлением и переводом документов для этого, а также с получением другого гражданства и ВНЖ.

По словам нашего источника, «негласный запрет» на публикацию таких объявлений поступил ещё осенью — практически сразу после старта мобилизации. Однако новую рекламную политику стали внедрять не сразу, поэтому перемены поначалу были незаметны большинству пользователей. Сами же правила унифицированы для всего «ВК» — то есть распространяются на все проекты холдинга.