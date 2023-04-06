Траты на товары для домашних животных сократились по данным платёжных сервисов. "За первые два месяца года траты в категории уменьшились на 19–26% при сокращении числа покупок и среднего чека", пишет Коммерсант и объясняет это экономией, сокращением ассортимента из-за ухода иностранных товаров с рынка, а также закупками впрок весной 2022 года. Вместе с тем, продажи зоотоваров на крупных маркетплейсах быстро растут -- эксперты объясняют это "низкой базой". "По данным NielsenIQ, в целом на все онлайн-продажи товаров для животных в России приходится только 9% рынка".

При этом в CloudPayments утверждают, что и в интернет-магазинах за январь—февраль 2023 года относительно января—февраля 2022 года оборот таких товаров снизился на 26%, количество трансакций — на 10%, а средний чек на 18%, до 5,8 тыс. руб.

В NielsenIQ заметили, что за январь—февраль 2023 года продажи кормов для собак в натуральном выражении в розничных сетях сократились на 7,9% год к году, а вот продажи кормов для кошек выросли на 1,3%.