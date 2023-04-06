Джимми Уэйлс думает над использованием нейросети ChatGPT для работы над контентом Wikipedii, признался основатель энциклопедии в интервью Evening Standard. Мы пока далеки от того, чтобы давать ИИ задачу "с нуля написать статью об Empire State Building", но он может, например, сравнить две статьи и найти в них противоречия. Человек тоже может, но ему понадобится больше времени. Нейросеть может найти в других источниках информацию, которой не хватает в Википедии.

Вместе с тем, Уэйлс хорошо знаком со склонностью ChatGPT к "галлюцинациям", то есть, просто вранью и выдумыванию фактов. Он не думает, что искусственный интеллект поможет справиться

с искажениями и предрассудками, которые возникают в контенте Википедии из-за того, что наполняют её в основном белые цисгендерные мужчины. Пока ИИ обучен на контенте, который создают они же, так что biases это может скорее усилить.

Так или иначе, использование ChatGPT не увеличит затраты Википедии более чем на £1,000 в год, отметил Уэйлс.