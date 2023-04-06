Основатель Softline Игорь Боровиков объявил о решении выйти из состава акционеров компании, саму компанию планирует приобрести управляющая компания ООО «ТЕТИС Кэпитал». «Были достигнуты принципиальные договоренности о продаже 100% Softline фонду под управлением независимой управляющей компании ООО «ТЕТИС Кэпитал», — говорится в сообщении компании. Сделку, которая подразумевает продажу 100% Softline, планируют завершить до 30 апреля этого года. Боровиков заявил, что передает компанию «с легким сердцем и с уверенностью в успехе». По его словам, после ухода из компании он планирует сосредоточиться на новых инвестпроектах и личной жизни. «Тетис Кэпитал» принадлежит компании «Трифико», ее конечные бенефициары неизвестны. До недавного времени фонд входил в число акционеров «Максима Телеком» - оператора сети Wi-Fi в московском метро.

Группа компаний Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, в России в ней работают 4600 сотрудников в 25 представительствах. Компания была основана в 1993 году и изначально фокусировалась на продаже лицензий на программное обеспечение, в первую очередь Microsoft. Помимо этой компании в списке основных партнеров также значатся Adobe, Amazon Web Services, Apple, Cisco, и другие. После начала военной операции на Украине глобальный бизнес Softline разделили: российский бизнес группы отошел основателю Игорю Боровикову за символический $1. Международный бизнес Softline — Softline Global — теперь работает под брендом NOVENTIQ, а Softline Russia является отдельным и независимым от основной группы предприятием со штаб-квартирой в Москве.