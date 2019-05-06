В воскресенье 5 мая 2019 года и за первую половину понедельника 6 мая Lenta.ru выпустила десятки материалов о катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском Шереметьево. Ни в одной из этих публикаций не упоминается авиакомпания «Аэрофлот», эксплуатант SSJ 100, совершившего аварийную посадку, а затем сгоревшего самолёта. В катастрофе погиб 41 человек.

6 мая свой онлайн «Утро после трагедии: что происходит в «Шереметьево»» ведёт Газета.Ru. Как и Lentа.ru, Газета.Ru входит в группу компаний Rambler Александра Мамута (но уже в ближайшем будущем 46,5% медиахолдинга Rambler уйдёт под контроль Сбербанка России). Как и у коллег по холдингу в сегодняшнем онлайне Газеты.Ru нет упоминаний «Аэрофлота», хотя накануне в день трагедии, в воскресенье 5 мая, авиакомпания на страницах Газеты.Ru упоминалась. Последний раз редакция Газеты.Ru упоминала «Аэрофлот» в половину второго ночи 6 мая. Позднее «Аэрофлот» упомянула одна из знаменитостей, чьи записи в соцсетях с соболезнованиями Газета.Ru цитировала утром 6-го, сами журналисты «Аэрофлот» не упоминали.

По статистике Яндекс.Радар Lenta.ru и Газета.Ru входят в шестёрку самых читаемых новостных сайтов России. Их популярность в сумме позволяет Rambler&Co заметно опережать по популярности все новостные проекты, любых конкурирующих медиахолдингов страны.