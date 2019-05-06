В воскресенье 5 мая 2019 года и за первую половину понедельника 6 мая Lenta.ru выпустила десятки материалов о катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском Шереметьево. Ни в одной из этих публикаций не упоминается авиакомпания «Аэрофлот», эксплуатант SSJ 100, совершившего аварийную посадку, а затем сгоревшего самолёта. В катастрофе погиб 41 человек.
6 мая свой онлайн «Утро после трагедии: что происходит в «Шереметьево»» ведёт Газета.Ru. Как и Lentа.ru, Газета.Ru входит в группу компаний Rambler Александра Мамута (но уже в ближайшем будущем 46,5% медиахолдинга Rambler уйдёт под контроль Сбербанка России). Как и у коллег по холдингу в сегодняшнем онлайне Газеты.Ru нет упоминаний «Аэрофлота», хотя накануне в день трагедии, в воскресенье 5 мая, авиакомпания на страницах Газеты.Ru упоминалась. Последний раз редакция Газеты.Ru упоминала «Аэрофлот» в половину второго ночи 6 мая. Позднее «Аэрофлот» упомянула одна из знаменитостей, чьи записи в соцсетях с соболезнованиями Газета.Ru цитировала утром 6-го, сами журналисты «Аэрофлот» не упоминали.
По статистике Яндекс.Радар Lenta.ru и Газета.Ru входят в шестёрку самых читаемых новостных сайтов России. Их популярность в сумме позволяет Rambler&Co заметно опережать по популярности все новостные проекты, любых конкурирующих медиахолдингов страны.
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Вот как надо со СМИ работать, жестко, в стиле Савельева
https://meduza.io/feature/2018/11/20/putin-boretsya-za-rozhdaemost-a-saveliev-za-vyrozhdaemost
Аэрофлот же не планируется переименовываться, как Сибирь в свое время в S7.
Странно, что ОКБ Сухой не подсуетился, чтобы не упоминался SSJ-100, а то еще продажи рухнут.
У вас что совсем приоритеты помешались, у вас что важнее темы нет для написания, люди погибли, многие возможно потому, что некоторые пеклись о своём барахле. А вы тут считаете, кто сколько раз какую авиакомпанию упомянул?!
Вы легко сможете прочесть, что спасшиеся люди покинули самолёт быстрее норматива для этих случаев: «вся эвакуация продлилась 55 секунд при нормативе 90 секунд», сообщила «Лента». Поэтому, влияние чемоданов на последствия может и существовать, а может быть и фейком, и попыткой сместить акценты. Мол, кто виноват? А жлобы с чемоданом, конечно.
Статья интересный момент осветила, когда попадали самолеты у Сибири, ей пришлось в S7 переименоваться, а тут удивительная координация СМИ которые скоро станут контролируемыми государством для спасения имени гос. компании.
Жлобы тоже виноваты, только не те, что с чемоданами, а те, что в форме аэрофлота.
>Члены экипажа должны покинуть самолет последними.
https://lenta.ru/articles/2019/05/06/evacuationoftheplane/
Судя по тому, что из пяти членов экипажа выжило четверо…
Ну и что? На фото и видео везде видно надпись на самолете. Все в курсе авиакомпании. И в конце концов, молния авиакомпанию по названию что ли выбирает?
Зачем тогда название авиакомпании убрали из СМИ?
В других катастрофах такого не было.
Зачем Сибирь переименовалась в S7 после серии катастроф?
Все же знают, что это одна и та-же компания, или не все?
Или может есть разница аэрофлоту, как везде будут писать, самолет аэрофлота упал или SSJ-100 ?
а может люди погибли по вине той компании, которую упоминать не хотят?
Эмм… в нескольких новостях на тему аэрофлот в тексте упоминается, ну и вообще то: https://lenta.ru/tags/organizations/aeroflot/
в нескольких новостях на тему аэрофлот — как вы сами видите, вся эта херня вышла вечером 6 апреля, в районе 6−8 часов вечера.
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Осенью 2018 некоторые СМИ (например такие, как Lenta.ru и Газета.Ru) не заметили спор «Аэрофлота» с Алешковским. Вместо этого сюжетика он опубликовали, даже без пометки «реклама», отличную «новость» о том, что услуги «Аэрофлота» можно оплатить через Google Pay. Чуть позднее выяснилось, что у СМИ и Аэрофлота — контракт. The Bell оценил тогда расходы авиакомпании услуги СМИ в миллиард.
А просто в заголовке нельзя было написать что продажные российские СМИ не пишут плохие новости про своих крупнейших рекламодателей… и там далеко не одна Лента отличилась…
У них «правда» одна — о рекламодателе можно писать только хорошее или ничего, собственно о власти в стране тоже самое…
Это для кого то вдруг стало новостью что ли ?
А самое херовое во всей этой истории, что все уже пытаются повесить на пилотов, техников и прочих стрелочников, но ни госкорпорация похерившая миллиарды на производство г. на, ни авиакомпания прогнувшаяся перед гос-вом и поставившая на рейсы это г. но, от которого попробовав отказались уже ВСЕ авиакомпании мира, и заставляющая на нем работать свой персонал против его воли — они вообще ни причем, вот ни столечко совсем…
При этом в уважаемой авиакомпании конечно никто не догадывается что их пилоты в подавляющем большинстве своем в принципе не способны сажать подобные самолеты без электроники в нештатных сложных ситуациях … ибо чтобы они были это способны делать их надо соответствующим образом учить и главное ПОСТОЯННО тренировать — а это стоит охренеть сколько денег. это же вместо коммерческих полетов надо им платить за учебу на тренажерах …
Да уж, чем дальше, тем хуже. «Некомпетентность пилотов, диспетчеров, спецслужб…".
Все началось с некомпетентности властей, зачем было давать огромные государственные деньги сухому на разработку пассажирского лайнера, которые они никогда не делали, когда есть Туполев и Ильюшин…
>>> когда есть Туполев и Ильюшин
Денис вы в какой стране в каком веке живете, вас из криогенной камеры что ли разморозили? Какой Туполев, какой Ильюшин ?
ИЛ-86 не выпускается с 1997 года, ИЛ-96−300 выпускался в среднем в количестве 1 штука (!) в год с 88 по 2016 год (за 28 лет выпущено 30 самолетов), это штучная сборка авиалюбителей по чертажам 80-х годов прошлого века, а не производство.
Боинг в год производит сотен семь самолетов если что…
С Ту-шками картина та же…
Так что никаких Ильюшиных и Туполевых у нас нет, 30 лет уже как нет, все забудьте, давно кануло в историю.
и т. д. — лет 30 вкладывать миллионы $ в людей и заводы до первого результата … ибо все старые вымерли…
Родственники пахали на авиазаводах — отрасль с 90 года прошлого века уничтожена… Еле-еле живые производители Су и МиГ, первые чуть более лучше, собственно потому им и дали — БОЛЬШЕ ПРОСТО НЕКОМУ, НИКОГО НЕ ОСТАЛОСь !
Организовать собственное производство современного самолета — т.е. вот от конструктора и чертежа до пассажирских перевозок — это три поколения надо обучать и тренировать начиная с авиамодельных кружков, клубов
пора расслабица уже. Взрослые же люди. Какие самолеты и ракеты? Лимузин вон 1 шт. и еще кабриоверсия, для пущего величия. К чему грезы про какието массовые выпуски широкофюзеляжных самолетов (которые нам выпускать кстати запрещено с 90-х специальным договором). Да еще и из местных комплектующих (это сотни заводов тогда надо). Да еще и чтоб по миру была инфраструктура сервиса да запчасти. Ага. Щаззз.
AS, Вы не следили за этой историей. Ради Суперджета вытаптывались другие самолетные проекты, которые были начаты существенно раньше, и в которые уже были сделаны инвестиции, и уже имелся серьезный задел
>Еле-еле живые производители Су и МиГ, первые чуть более лучше, собственно потому им и дали
Зачем им дали именно разработку пассажирского лайнера, а не просто производство?
>БОЛЬШЕ ПРОСТО НЕКОМУ, НИКОГО НЕ ОСТАЛОСь !
Т.е. даже Яковлева не осталось? МС-21 фейк?
>Ради Суперджета вытаптывались другие самолетные проекты
Вот именно, SSJ-100 это верх лизоблюдства, попытка элит окончательно лечь под американцев, т.е. встроиться в «мировую» (американскую) кооперацию.
Получили опасное недоразумение, благо, что его производство может быстро закончиться введением очередных санкций (от кого только не зависит его производство), Путину надо Трампа срочно подключать, чтобы помог лицо сохранить с закрытием этого проекта.