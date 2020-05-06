Яндекс не отслеживает перемещения граждан на предмет контроля за соблюдением карантина и передачи данных об этом власти, как можно понять из интервью управляющего директора компании Тиграна Худаверяна.

Признаюсь, для нас это больное место, потому что нас постоянно подозревают, что мы в этой слежке участвуем. Но у нас внутри компании есть свой принцип: ни в коем случае, даже в сложной ситуации, не нарушать принципы, которыми «Яндекс» руководствуется со дня основания. Если мы что-то делаем, мы делаем это публично, открыто и объяснимо. < …> «Яндекс» всегда был нейтральным, скажем так, и таким должен оставаться. Если коротко: не участвуем, не планируем. А все, что делаем — все на столе.

Он также прояснил ситуацию с недавней модерацией «виртуальных митингов» в сервисе «Разговорчики». Это функция публичных сообщений в «Картах» и «Навигаторе», с помощью которой автолюбители информируют друг друга о событиях на дорогах. 20 апреля в нескольких городах России пользователи стали, не выходя из дома, «отмечаться» в «Разговорчиках» рядом со зданиями администрации и другими объектами и писать в сообщениях политические и социальные лозунги. Яндекс удалял эти отметки, вызвав обвинения в цензуре и душении протестов. В сервисе заблокировали возможность привязки сообщений не к той точке, где находится пользователь.

Самое важное в нашей работе — определять принципы. Здесь принцип такой: этот сервис создан для обсуждения дорожной ситуации. Дальше, исходя из этого принципа, были имплементированы алгоритмы — как и любые алгоритмы, и в поиске, и в новостях, они не совершенны. Дальше, если мы видим, что идет какое-то нарушение этих принципов, возникает какой-то спам, фрод, обман, мы садимся и думаем, какие можно поменять настройки, чтобы эту ситуацию тоже отработать. Это правило мы используем везде: у «Яндекса» нет главного редактора. Мы никогда сами не решаем, хороший это «разговорчик» или плохой. Но если мы видим, что принцип нарушен, то редактор-программист идет и придумывает новый алгоритм, который позволит придерживаться того же принципа. Наш главный редактор — это программный код, который работает.

От коронакризиса в Яндексе ожидают уменьшения выручки вообще и от рекламы в частности, но Худаверян не готов давать конкретные прогнозы. Приоритет компании -- «сохранить персонал». Услуги доставки фактически стали новым бизнес-направлением Яндекса.

По сути, доставка — это новый сервис «Яндекса». Как он будет называться, не так важно. Но, возможно, после кризиса у нас возникнет еще один бизнес.

Восстановлению бизнесов Яндекса после кризиса поможет изменение привычек: люди полюбят пользоваться онлайн-сервисами и будут чаще к ним обращаться несмотря на падение доходов и спроса.