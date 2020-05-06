Многие крупные банки обнаружили рост выпуска цифровых карт на фоне коронакризиса. У Сбербанка среднесуточное число активаций дебетовых цифровых карт в начале апреля выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом в марте. У ВТБ спрос на такие карты вырос на 10% по сравнению с февралём и мартом, у «Русского Стандарта» почти на 27%.

В «Росбанке», обнаружив рост спроса, стали выпускать не только дебетовые, но и кредитные цифровые карты. От виртуальных карт цифровые отличаются тем, что с их помощью можно платить не только в интернете, но и в магазинах, привязав к платёжным приложениям (Apple Pay, Google Pay и т. д. )

За счёт отсутствия физического носителя банки могут экономить на выпуске карты 150−500 рублей.

Тинькофф Банк не наблюдает роста выпуска цифровых карт из-за самоизоляции, но отмечает, что у банка и так нет отделений, а карты развозятся на дом: «Поэтому доля клиентов, которые пользуются исключительно виртуальными картами, в целом в нашей экосистеме невелика. Целевая аудитория такого продукта существенно ограничена: согласно законодательству, банки могут выпускать такие карты только действующим идентифицированным клиентам».

Интерес вырос не только у пользователей, но и у банков: не выпускавшие ранее цифровых карт банки планируют начать это делать. В частности, «Открытие» и «Промсвязьбанк». Сейчас в России digital-карты выпускают около 20 банков, выпущено уже «более миллиона», как сообщил вице-президент Visa Юрий Топтунов