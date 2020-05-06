«Порой копаться в собственной душе мы забываем роясь в антраците»

Как выяснили РБК, сегодняшней ночью покончил с собой миллиардер Дмитрий Босов.

Состояние предпринимателя составляло по Forbes $1,1 млрд — он занял 86-е место среди богатейших людей страны по итогам рейтинга 2020 года. Основной актив Босова — группа АЛЛТЕК, контролирующая предприятия мировые лидеры по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.

Среди менее значимых в экономическом смысле активов группы — центр архитектуры и дизайна Artplay.

В 2019-м телеграмм-каналы, обозначающие себя, как источники специализирующиеся на сведениях (сливах) «из Кремлёвских башен», заявили, что в 2015-м году Босов финансировал выкуп у прежних владельцев издания «Ведомости».

Сделку профинансировал владелец группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов — хороший знакомый Игоря Сечина. На рынке, якобы, бытовало мнение, что именно по просьбе Сечина Босов и профинансировал покупку «Ведомостей». Выкупив долг «Ведомостей» в 27 млн евро, Босов-Кудрявцев, якобы, переоформили его на одну из структур «Роснефти».

Позднее Демьян Кудрявцев (газету покупала семья Кудрявцева) заявил, что основатель «Аллтека» Дмитрий Босов помогал ему «морально», а не деньгами.

В конце «нулевых годов» Alltech Telecom Дмитрия Босова и Евгения Ройтмана пыталась строить сотовые сети в Юго-Восточной Азии: Камбодже, Филипинах, Малайзии, Вьетнаме, а структуры Ройтмана контролировали частоты под 4G и в России.

Вчера, накануне смерти Босова, телеграм-каналы рассказали, что ещё одной сферой деловых интересов Босова было производство канабиса в США, якобы скрытым партнёром по новому американскому бизнесу (он провалился) был «Сбербанк» Германа Грефа.