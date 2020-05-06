Ксения Болецкая из «Ведомостей» и Роман Тышковский (Odgers Berndtson Russia) взяли интервью у главы группы Mail Бориса Добродеева. Темой разговора стала жизнь и перспективы IT и O2O бизнесов на фоне кризиса связанного с пандемией Covid-19.

«Роем!» выбрал из разговора ключевые соображения Бориса Добродеева.