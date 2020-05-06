Ксения Болецкая из «Ведомостей» и Роман Тышковский (Odgers Berndtson Russia) взяли интервью у главы группы Mail Бориса Добродеева. Темой разговора стала жизнь и перспективы IT и O2O бизнесов на фоне кризиса связанного с пандемией Covid-19.
«Роем!» выбрал из разговора ключевые соображения Бориса Добродеева.
- Вопреки расхожему мнению, коронакризис не перенёс, в общем случае, монетизацию за пределы привычных и до кризиса отраслей (игр или фильмов из облака VOD-сервисов). Например, сейчас появились концерты в сети — но это временное развлечение, только до конца кризиса.
- В кризис хорошо растут и без того большие сервисы, изначально заточенные на дистанционное обслуживание посетителей. Netflix, Disney+, игры, Zoom-подобные проекты (у Mail видеозвонки без регистрации появились в конце апреля). Известные или поддержанные крупнейшими игроками сервисы удалённой работы.
- Маленьким сервисам похожего назначения «не хватит длинны взлётной полосы». Они, может быть и растут сейчас, но коронакризис кончится, а «взлететь» мало кто успеет.
- В будущем нас ждёт расцвет «экономики эмоций, впечатлений, сопричастности».
- Сейчас хорошее время для образовательных сервисов. Мир требует непрерывного образования, каждый профессионал учится тем или иным вещам всю жизнь.
- Mail не видит сегодня проектов для немедленной покупки, хотя у группы есть постоянный интерес к поглощениям и бизнесы скупаются активно.
- Mail не интересуют проекты, которые привлекли дорогих столичных клиентов, но едва масштабируются за пределы столицы. Потенциально холдингу интересно то, что может охватить, например, всю Россию.
- В малых городах пока нет Delivery Club и «Ситимобиля», но это вопрос времени. Холдинг технически не может запуститься сразу и везде. Экспансия разворачивается по шагам.
- Сейчас почти невозможно появление независимых стартапов нового типа. Слишком высокий порог входа в технологичный бизнес. Нужны спецы по ИИ, много данных, оборудования и так далее. Всё что будет появляться нового — всё будет появляться внутри крупнейших компаний, типа Mail.
- И, наконец, все сервисы Mail когда-нибудь будут бесшовно проинтегрированны через колонку или просто электронную помощницу «Марусю».
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