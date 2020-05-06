Евгений Касперский, глава одноимённого разработчика анивирусов, дал интервью Forbes Digest, в котором рассказал, что «Лаборатория» сомневается в надёжности популярного средства общения Zoom. Для работы сама «Лаборатория» предпочитает Microsoft Teams.

К уровню безопасности Zoom есть серьезные вопросы. Когда случился бум использования этого приложения, наши эксперты провели исследование и выявили, что Zoom имеет большое количество недоработок в программном обеспечении, что ставит под сомнение безопасность платформы. Например, в «незапароленные» сессии может зайти кто угодно. Но это было некоторое время назад. С тех пор как мне рассказывают, разработчики Zoom провели работу по его усовершенствованию — я не знаю в каком объеме, потому что мы не пользуемся Zoom, мы все работаем на платформе Teams [разработанная в Microsoft корпоративная коммуникативная платформа]. Поэтому, если у вас конфиденциальная встреча, либо вы бы не хотели, чтобы кто-то случайно вас подсмотрел или подслушал, приложением Zoom лучше не пользоваться. А если вы просто болтаете с друзьями, то почему нет. Все зависит от ценности информации, которую вы передаете.