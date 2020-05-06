Касперский предостерёг от работы через Zoom. Но «болтать» можно сколько угодно


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Евгений Касперский, глава одноимённого разработчика анивирусов, дал интервью Forbes Digest, в котором рассказал, что «Лаборатория» сомневается в надёжности популярного средства общения Zoom. Для работы сама «Лаборатория» предпочитает Microsoft Teams.

К уровню безопасности Zoom есть серьезные вопросы. Когда случился бум использования этого приложения, наши эксперты провели исследование и выявили, что Zoom имеет большое количество недоработок в программном обеспечении, что ставит под сомнение безопасность платформы. Например, в «незапароленные» сессии может зайти кто угодно. Но это было некоторое время назад. С тех пор как мне рассказывают, разработчики Zoom провели работу по его усовершенствованию — я не знаю в каком объеме, потому что мы не пользуемся Zoom, мы все работаем на платформе Teams [разработанная в Microsoft корпоративная коммуникативная платформа]. Поэтому, если у вас конфиденциальная встреча, либо вы бы не хотели, чтобы кто-то случайно вас подсмотрел или подслушал, приложением Zoom лучше не пользоваться. А если вы просто болтаете с друзьями, то почему нет. Все зависит от ценности информации, которую вы передаете.

«Теперь работать будем в два раза больше»: Касперский о последствиях пандемии, «русском Илоне Маске» и Zoom

В новом выпуске Forbes Digest мы поговорили с российским программистом и бизнесменом Евгением Касперским о том, чем займутся оставшиеся без работы из-за пандемии программисты, считает ли он себя «русским Илоном Маском» (так ранее его назвал президент) и почему нельзя работать в Zoom

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