С 4 мая как минимум до 17 мая котировки акций класса A Berkshire Hathaway будут недоступны на Nasdaq и в сервисах, которые пользуются данными биржи (например, Robinhood). Акции дошли до цены в $421 420 и перестали помещаться в четырехбайтную переменную, предусмотренную для хранения значения котировок в ПО Nasdaq. Максимальное значение 32-битной переменной -- 4,29 млрд знаков, но расчёты на бирже ведутся в пунктах (0.0001 от знака). 4,29 млрд знаков соответствуют 429,497 тысячам знаков, или долларов, в которых выражается цена акции.

Биржа планирует обновить программное обеспечение 17 мая. Вторые по цене на Nasdaq акции строительной компании NVR стоят чуть больше $5100. В марте с аналогичным ограничением столкнулась биржа IEX Group, которая приостановила не только показ котировок, но и торги акциями Баффета. Их высокий курс специалисты объясняют программным отказом Баффета от сплита акций класса А.