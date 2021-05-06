Оператор онлайн-касс Эвотор привёл статистику соотношения оплат картами и наличными по регионам России и по категориям товаров и услуг, а также динамику этого соотношения. Эвотор отражает в первую очередь тенденции в малом и среднем бизнесе. Они сравнили данные с онлайн-терминалов за апрели 2020 и 2021 годов.
Больше всего любят платить картами жители Ямало-Ненецкого автономного округа, там доля таких платежей составила 75%, в прошлом году 73%. В Москве 66% без динамики за год, в Санкт-Петербурге 63%, в прошлом году 61%. В целом в российской несетевой рознице доля безналичных платежей выросла за год с 54 до 56%.
Любители наличных живут в Волгограде, Воронеже, Саратове и в соответствующих областях, но им далеко до ростовчан, которые снизили процент платежей картами малому и среднему бизнесу до 32% с 46% в прошлом году. Ростовская область, по данным Эвотора, — единственный регион, где доля безналичных расчётов за год снизилась.
Во многих регионах доля оплат наличными все еще превышает расчеты картой. Так, в Волгоградской области доля безналичного оборота поднялась с 45 до 49%, в Воронежской области ― с 47 до 48%, в Ставропольском крае ― с 41 до 46%.
В Ростовской области доля безналичного оборота в МСБ упала за год и составила в апреле всего 32%, в то время как в прошлом году достигала 46%.
Россияне предпочитают расплачиваться картой в предприятиях индустрии красоты, в непродовольственных магазинах и в общепите. Доля безнала в салонах красоты в апреле достигла 84%, магазинах нижнего белья ― 81%, кофейнях ― 76%, магазинах цветов ― 71%, одежды ― 70%, обуви ― 64%, столовых ― 63%, магазинах косметики и зоотоваров ― 57%
Продукты, табак, алкоголь россияне чаще покупают за наличные. Ниже среднего по России доля безналичного оборота в пивных магазинах ― 51%, магазинах у дома ― 50%, специализированных продуктовых лавках ― 50%. В некоторых сегментах доля наличных по-прежнему превышает расчеты картой: в гостиницах ― 49%, табачной рознице ― 46%, алкомаркетах ― 39%.
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