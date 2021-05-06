Оператор онлайн-касс Эвотор привёл статистику соотношения оплат картами и наличными по регионам России и по категориям товаров и услуг, а также динамику этого соотношения. Эвотор отражает в первую очередь тенденции в малом и среднем бизнесе. Они сравнили данные с онлайн-терминалов за апрели 2020 и 2021 годов.

Больше всего любят платить картами жители Ямало-Ненецкого автономного округа, там доля таких платежей составила 75%, в прошлом году 73%. В Москве 66% без динамики за год, в Санкт-Петербурге 63%, в прошлом году 61%. В целом в российской несетевой рознице доля безналичных платежей выросла за год с 54 до 56%.

Любители наличных живут в Волгограде, Воронеже, Саратове и в соответствующих областях, но им далеко до ростовчан, которые снизили процент платежей картами малому и среднему бизнесу до 32% с 46% в прошлом году. Ростовская область, по данным Эвотора, — единственный регион, где доля безналичных расчётов за год снизилась.