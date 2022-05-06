Владелец платформы Tuya, на которой реализована работа домашних устройств "Сбера", стал блокировать доступ устройств со сберовскими ID, что делает их неработоспособными. Устройства сняли с продажи.

Лампы Sber как всем известно построены на платформе Tuya, но имеют свое название (идентификатор). У Сбера как я понимаю нет своей полностью автономной инфраструктуры и их лампы (и все остальные девайсы) проходят облачную регистрацию на серверах Tuya. Из-за санкций с 10.04.2022 регистрацию устройств Сбер отключили, вычисляют их именно по названию устройства, так что VPN и другие способы обхода не помогут 100%, можете не пытаться.

Сбер полностью прекратил реализацию всех своих устройств (остатки все еще можно кое где купить) и закрыл все демонстрационные стенды.