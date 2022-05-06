Устройства «умного дома» Сбера блокируются китайским поставщиком платформы


Владелец платформы Tuya, на которой реализована работа домашних устройств "Сбера", стал блокировать доступ устройств со сберовскими ID, что делает их неработоспособными. Устройства сняли с продажи.

Лампы Sber как всем известно построены на платформе Tuya, но имеют свое название (идентификатор). У Сбера как я понимаю нет своей полностью автономной инфраструктуры и их лампы (и все остальные девайсы) проходят облачную регистрацию на серверах Tuya. Из-за санкций с 10.04.2022 регистрацию устройств Сбер отключили, вычисляют их именно по названию устройства, так что VPN и другие способы обхода не помогут 100%, можете не пытаться.

Сбер полностью прекратил реализацию всех своих устройств (остатки все еще можно кое где купить) и закрыл все демонстрационные стенды.

Умный дом Сбера сломался из-за санкций. Все лампы Салют придётся выкинуть?
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