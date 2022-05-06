«Сбер» рассматривает возможность свернуть проекты в области игровой разработки, в которых задействовано порядка 200 профильных специалистов. Сотрудники игрового подразделения «Сбера» сейчас ищут работу. Проблема в том, что проект был исходно ориентирован на разработку мобильных игр, но теперь распространять их через маркетплейсы Google Play и App Store не удастся.

SberGames может либо попытаться скрыть связь со «Сбером», либо вовсе свернуть разработку. Сходные проблемы приходится решать, например, VK в отношении MY.Games. В конце марта стало известно, что холдинг обсуждает продажу MY.Games, но в VK это отрицали. В конце апреля холдинг запустил сервис VK Play, ориентированный только на Россию. После начала военных действий на Украине в SberGames сменилось руководство: 23 марта возглавлявшая компанию с момента ее основания Алиса Чумаченко (в прошлом соосновательница Game Insight — разработчика и издателя мобильных игр со штаб-квартирой в Вильнюсе) покинула свой пост.