В ходе встречи с Путиным гендир общества "Знание" Максим Древаль (основатель образовательного проекта Foxford, куплен Нетологией) упомянул, что при помощи общества создаётся альтернатива "Википедии":

по сути, в рамках «Знания» формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми.

Данную цитату некоторые издания интерпретировали как "в России сделают аналог "Википедии", однако разница между "сделают" и "по сути формируется база знаний" — является весьма существенной.