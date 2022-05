Mozilla Foundation исследовала аппки для психологической самопомощи (и некоторые смежные), после чего обнаружила, что почти все они, часто будучи платными (причём изрядно платными), барыжат пользовательскими данными направо и налево

Под ударом критики оказалось и приложение Calm, в которое инвестировал один из основателей ВКонтакте Лев Левиев:

What's the worst that could happen? Well, could Calm get to know all about your meditation practices, your mood, your gender, you location, and more. Then use or share that information to target you with ads about things, like a wine company thinking you're ripe for targeting with wine ads when you're using the app a lot because that might mean you're stressed out. But you're a recovering alcoholic and the wine ads add to your stress. It's just one potential scenario of how targeted ads based on on your behavior and identifiers on the app could go wrong. Not something any of us need when we just want to meditate in peace, dang it!