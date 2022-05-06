IBM раскрыла выручку в России за прошлый год. По данным старшего вице-президента и финансового директора IBM Джима Кавано (Jim Kavanaugh), в 2021 году Россия принесла компании порядка $300 млн выручки и $200 млн прибыли. Такие суммы он озвучил 19 апреля 2022 года в ходе конференц-звонка с топ-менеджерами IBM и аналитиками, посвящённого квартальным глобальным финансовым результатам работы

При чистой прибыли компании $5,7 млрд и выручке $57,3 млрд относительные значения выручки и прибыли составят 0,5% и 3,5% соответственно. При этом годовой прирост чистой прибыли IBM в 2021-м году составил 2,74%, то есть уход с российского рынка (если он не будет заменён параллельным импортом) будет стоить компании роста показателей за год.