IBM раскрыла выручку в России за прошлый год. По данным старшего вице-президента и финансового директора IBM Джима Кавано (Jim Kavanaugh), в 2021 году Россия принесла компании порядка $300 млн выручки и $200 млн прибыли. Такие суммы он озвучил 19 апреля 2022 года в ходе конференц-звонка с топ-менеджерами IBM и аналитиками, посвящённого квартальным глобальным финансовым результатам работы
При чистой прибыли компании $5,7 млрд и выручке $57,3 млрд относительные значения выручки и прибыли составят 0,5% и 3,5% соответственно. При этом годовой прирост чистой прибыли IBM в 2021-м году составил 2,74%, то есть уход с российского рынка (если он не будет заменён параллельным импортом) будет стоить компании роста показателей за год.
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Немного писал уже, что концепция глобальных IT-компаний не работает без "ограбления" внешних рынков
У тебя уже есть некий продукт, который ты сделал для рынка США. Он более-менее окупается (или скоро будет окупаться).
Что ты можешь с ним сделать?
Ты можешь его вывести практически бесплатно на другие рынки (если это софт), и убить там абсолютно всех. После чего постепенно повышать цены и отжимать себе всё больше и больше выручки от внешнего рынка. Так работал и работает, например, Microsoft.
Да, на внешнем рынке никогда ничего не вырастет, но тебе-то что за печаль? Ты на ровном месте получил ни за что — что-то. И всегда будешь получать. Если возникнет конкурент — то просто приопустишь цены, пока он не сдохнет, и потом опять будешь повышать цены.
У IBM прибыль 10% от выручки всего, но в России чистая прибыль — 66% от затрат. И это чума. Полностью на корню убивающую любую возможность сделать импортозамещающую продукцию: никто не сможет показать такую доходность в IT.
И эта модель начинает ломаться, когда тебе сходу дают с вертушки в щи, и просят вернуться туда, откуда ты пришёл. Не экономическим, а силовым путём.
И делает сейчас так не только Россия. Никто не хочет получить excomunicado в российско-американском стиле, потому что у тебя обострились отношения с градом на холме.
Результат? Бонусные "награбленные" заработки будут уменьшаться. Глобальные компании будут хиреть, локальные — расти.