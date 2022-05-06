Рост акций китайских производителей компьютеров и разработчиков программного обеспечения наблюдался на ожиданиях увеличения спроса на продукцию компаний КНР. Власти Китая призвали центральные правительственные учреждения и госкорпорации в течение двух лет заменить персональные компьютеры иностранных брендов техникой, созданной в КНР и работающими на операционной системе, разработанной внутри страны. Для этого придется в течение двух лет заменить не менее 50 млн компьютеров только на уровне центрального правительства