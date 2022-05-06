Эксклюзив: Google заставит площадки продавать рекламу дорого, чтобы не уронить собственные доходы и забрать деньги у рекламодателей → Roem.ru

Компания Google разослала уведомления о том, что с июня система аукционов будет разводить рекламодателей на бОльшие траты чем те, на которые уже согласны площадки, с целью поддержания площадок.

И поддержания самого Google, чьи доходы напрямую зависят от объёмов рекламы в его сетях: по сути, компания будет самостоятельно решать, сколько ей должны платить покупатели рекламных сетей, без учёта того фактора, что площадка и рекламодатель готовы заключить сделку по более низкой цене, чем та, которую в итоге ставит Google.