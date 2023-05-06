Российские рекламные и маркетинговые ассоциации вместе с объединением профильных юристов просят депутатов смягчить ответственность за нарушение правил маркировки интернет-рекламы, а также отложить готовящееся введение санкций минимум до 2024 года. Соответствующее письмо направлено депутату Госдумы Павлу Крашенинникову. Законопроект, внесенный на рассмотрение в апреле группой депутатов во главе с Антоном Горелкиным, предусматривает штрафы до 100 тыс. руб. для граждан и до 700 тыс. руб. для юрлиц; Крашенинников возглавляет ответственный за него комитет Госдумы. Авторы письма предлагают отложить введение санкций за нарушения как минимум до 1 января 2024 года, а также дифференцировать их в зависимости от вида нарушений. Письмо подписали руководители ассоциаций: электронных коммуникаций (РАЭК), развития интерактивной рекламы (АРИР), коммуникативных агентств России (АКАР), блогеров и агентств (АБА), а также межрегиональной общественной организации «Рекламное право».

Правила маркировки интернет-рекламы в России вступили в силу с 1 сентября 2022 года. Они предусматривают отправку в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) Роскомнадзора данных о рекламных кампаниях, итогах ее проведения, договорах и актах, а также раскрытие информации о рекламодателе. Пока что закон предусматривает штрафы только за отсутствие пометки «реклама». С момента вступления поправок в силу алгоритмы работы ЕРИР постоянно менялись, а государственные органы давали все новые неофициальные разъяснения, указывают авторы письма. Они также отмечают и расхождение между нормами закона и фактической функциональностью операторов рекламных данных. Так, возможность рекламировать собственные товары и услуги на своих же площадках уже реализована у ОРД, но не закреплена юридически и описывается только неофициальными рекомендациями Роскомнадзора. «Введение положений об административной ответственности до появления регулирования представляется преждевременным»,— сказано в письме.