Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, возможно, ввести для них законодательное регулирование. Он отметил, что некоторые из Telegram-каналов напоминают редакции, которые «по содержанию и по смыслу деятельности ничем не отличаются от традиционных СМИ». «При этом традиционные СМИ работают в рамках закона, закон предусматривает серьезную ответственность за вранье, за клевету, за нарушение тайны», – заявил Фадеев ТАСС. По его словам, СМИ в состоянии отвечать за свои действия – для них предусмотрена система предупреждений со стороны Роскомнадзора за нарушения.

Законодательство и сейчас позволяет привлекать владельцев каналов и их администраторов к ответственности за распространение фэйков, клевету, разглашение гостайны и другие правонарушения, отмечает медиаюрист Светлана Кузеванова. По ее словам, если Telegram-каналы приравняют к СМИ, единственное, что изменится, это требование деанонимизации владельца канала.