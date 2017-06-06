«Зачем пользоваться чем-то кроме ВК», — улыбнулся в FB первый зам гендиректора Mail.Ru Group


Дмитрий Сергеев, заместитель генерального директора Mail.Ru Group, и журналист «Известий» Владимир Зыков перекинулись соображениями о услугах виртуального сотового оператора VK mobile и их цене — 400 рублей в месяц. Прямое сравнение нового «VK mobile» и старого тарифа у Yota, оказывается не в пользу новичка (оба оператора принадлежат «МегаФону» — в одном лице и оператору, и контролирующему собственнику Mail.ru Group, которая одновременно владеет ВКонтакте). Сергеев пошутил:

«Зачем пользоваться чем то кроме ВК. В ВК есть все — видео, музыка, чаты, лента. То есть у вас сейчас на 50 руб дороже) Во-вторых, подписка на музыку включена».

Dmitry Sergeev Владимир, а почему в 10 раз выгоднее? Владимир Владимирович Ну вот мой тариф Владимир Владимирович Про тариф ВК я знаю из неофициальных источников. 2гига интернета, несколько безлимитных приложений по цене 450 руб. Я выкачиваю за месяц большое 10 гигов и это не только ВК и youtube, но и другие ресурсы Dmitry Sergeev Ну, во-первых, зачем пользоваться чем то кроме ВК. В ВК есть все - видео, музыка, чаты, лента. То есть у вас сейчас на 50 руб дороже) Во-вторых, подписка на музыку включена Владимир Владимирович Если я сэкономлю 50 руб сегодня, то в конце месяца потрачу ещё порядка 200 руб, ведь хоть в ВК есть все, но найти там что-то нужное ещё надо умудриться, а потому приходиться гулять по всему интернету и потреблять там контент. И так замечательно, что мы с Вами это обсуждаем в ФБ, хоть в ВК есть все Dmitry Sergeev Можем продолжить в ВК

Тест оператора VK Mobile — как воспользоваться и сколько это стоит — накануне провёл редактор издания vc.ru. Сейчас оператор продаёт только один тариф, со следующими параметрами:

  • Стоимость в месяц: 399 рублей.
  • Интернет-трафик на месяц: 2 ГБ.
  • Голосовые вызовы: 1,6 рублей в минуту, звонки между абонентами оператора бесплатны.
  • Одно SMS: 1,6 рублей.
  • Ограничения: SIM-карта работает только в смартфонах и телефонах, нельзя качать торренты и раздавать интернет по Wi-Fi, если трафик из «ВКонтакте» превысит 100 ГБ в месяц, скорость может быть ограничена.
  • Дополнительно: безлимитное использование «ВКонтакте», бесплатная подписка на музыкальное приложение BOOM с кэшированием аудиозаписей, один бесплатный набор стикеров в месяц и скидка 50% при покупке дополнительных наборов стикеров и подарков в виде кэшбека на счёт VK Mobile.
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