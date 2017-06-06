Дмитрий Сергеев, заместитель генерального директора Mail.Ru Group, и журналист «Известий» Владимир Зыков перекинулись соображениями о услугах виртуального сотового оператора VK mobile и их цене — 400 рублей в месяц. Прямое сравнение нового «VK mobile» и старого тарифа у Yota, оказывается не в пользу новичка (оба оператора принадлежат «МегаФону» — в одном лице и оператору, и контролирующему собственнику Mail.ru Group, которая одновременно владеет ВКонтакте). Сергеев пошутил:
«Зачем пользоваться чем то кроме ВК. В ВК есть все — видео, музыка, чаты, лента. То есть у вас сейчас на 50 руб дороже) Во-вторых, подписка на музыку включена».
Тест оператора VK Mobile — как воспользоваться и сколько это стоит — накануне провёл редактор издания vc.ru. Сейчас оператор продаёт только один тариф, со следующими параметрами:
- Стоимость в месяц: 399 рублей.
- Интернет-трафик на месяц: 2 ГБ.
- Голосовые вызовы: 1,6 рублей в минуту, звонки между абонентами оператора бесплатны.
- Одно SMS: 1,6 рублей.
- Ограничения: SIM-карта работает только в смартфонах и телефонах, нельзя качать торренты и раздавать интернет по Wi-Fi, если трафик из «ВКонтакте» превысит 100 ГБ в месяц, скорость может быть ограничена.
- Дополнительно: безлимитное использование «ВКонтакте», бесплатная подписка на музыкальное приложение BOOM с кэшированием аудиозаписей, один бесплатный набор стикеров в месяц и скидка 50% при покупке дополнительных наборов стикеров и подарков в виде кэшбека на счёт VK Mobile.
Добавить Нет комментариев