Дмитрий Сергеев, заместитель генерального директора Mail.Ru Group, и журналист «Известий» Владимир Зыков перекинулись соображениями о услугах виртуального сотового оператора VK mobile и их цене — 400 рублей в месяц. Прямое сравнение нового «VK mobile» и старого тарифа у Yota, оказывается не в пользу новичка (оба оператора принадлежат «МегаФону» — в одном лице и оператору, и контролирующему собственнику Mail.ru Group, которая одновременно владеет ВКонтакте). Сергеев пошутил:

«Зачем пользоваться чем то кроме ВК. В ВК есть все — видео, музыка, чаты, лента. То есть у вас сейчас на 50 руб дороже) Во-вторых, подписка на музыку включена».

Тест оператора VK Mobile — как воспользоваться и сколько это стоит — накануне провёл редактор издания vc.ru. Сейчас оператор продаёт только один тариф, со следующими параметрами: